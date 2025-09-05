Emmanuel Macron n'a jamais été autant impopulaire, selon un sondage

Le locataire de l'Élysée a atteint un niveau d’impopularité inédit depuis la crise des gilets jaunes. Selon un sondage Ifop pou Ouest-France relayé ce vendredi, 77 % des Français désapprouvent l'action d'Emmanuel Macron, tandis que la majorité lui reproche - entre autres - un manque de proximité et d’attention envers les territoires.

La popularité d'Emmanuel Macron a du plomb dans l'aile, et c'est un euphémisme. D'après un sondage Ifop* pour le quotidien Ouest-France, publié ce vendredi, 77% des Français n'approuvent pas l'action du chef de l'État, ce qui représente une hausse de six points par rapport au baromètre réalisé en juin 2025.

Les chiffres donneraient presque le tournis étant donné que son niveau d'impopularité dépasse celui qui avait été enregistré en décembre 2018 par les mêmes sondeurs, alors que la France était en pleine crise des gilets jaunes (76%).

75% DÉNONCENT UN MANQUE DE CONSIDération de l'ensemble des territoires du pays

La politique étrangère à la sauce Macron ne semble pas non plus prendre auprès des personnes interrogées. Elles sont 63% à considérer que le locataire de l'Élysée ne défend pas bien les intérêts de la France hors des frontières. De plus, 67% des sondés estiment que la fonction présidentielle est mal incarnée par le chef de l'État, 75% constatent qu'il ne se soucie pas de l'ensemble des territoires du pays et 83% pensent qu'il n'est pas proche de leurs préoccupations quotidiennes.

Alors que les institutions françaises se préparent à une chute probable de François Bayrou, à trois jours du vote de confiance à l'Assemblée nationale, seuls 19% des Français (-8 points) continuent de soutenir l'action du Premier ministre François Bayrou, 82% l'estimant incapable de réformer le pays.

*L'enquête a été réalisée en ligne du 3 au 4 septembre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.