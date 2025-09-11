Trains : la compagnie ferroviaire Trenitalia va augmenter ses allers-retours Paris-Lyon dès décembre

La compagnie ferroviaire italienne Trenitalia va proposer 14 voyages aller-retour quotidiens entre Paris et Lyon à partir de décembre, a annoncé l'entreprise ce jeudi, à l'occasion de l'ouverture de sa billetterie d'hiver.

Un renforcement de l'offre. La compagnie ferroviaire italienne Trenitalia a annoncé jeudi que le lancement des ventes de billets pour la saison hivernale s'ouvrira lundi prochain, le 15 septembre, pour ses trois lignes Paris-Lyon, Paris-Marseille ainsi que Paris-Milan.

L'entreprise italienne a également fait savoir qu'elle allait accentuer l'offre pour les trajets à destination de la cité rhodanienne à raison de 14 allers-retours en semaine, à partir du 14 décembre prochain, contre 9 actuellement.

«Ces fréquences supplémentaires visent à répondre à une demande toujours croissante des voyageurs, qu'ils soient professionnels ou de loisirs, et confirment l'engagement de Trenitalia à proposer une mobilité accessible et durable», a justifié l'entreprise, qui compte un peu plus réduire l'écart face à la SNCF, premier transporteur français concernant les TGV.

Des billets à partir de 23 euros

Dès lundi, les voyageurs pourront donc accéder à des prix concurrentiels pour se rendre dans les trois villes depuis Paris.

Les billets pour les trajets entre la capitale et Lyon seront disponibles à partir de 23 euros, à partir de 27 euros pour descendre dans le sud, direction Marseille ou encore 35 euros pour se rendre chez nos voisins transalpins.

La vente s'effectuera à partir de 8h ce lundi 15 septembre, sur le site du transporteur, ainsi que dans les billetteries physiques, et les bornes en libre-service.