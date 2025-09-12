Fête de l’Humanité : la gauche divisée se retrouve pour trois jours d’échanges et un programme chargé

La Fête de l'Humanité s'ouvre ce vendredi 12 septembre et se terminera dimanche 14 septembre. Un rendez-vous politique majeur pour la gauche, qui s'adressera directement à son public pendant trois jours d'échanges, dans l'Essonne.

Un festival pas comme les autres. Du 12 au 14 septembre a lieu la Fête de l'Humanité, à Plessis-Pâté et Brétigny-sur-Orge (Essonne). Entre musique et rassemblement politique, cet événement attire chaque année des centaines de milliers de personnes. Et cette année, les divisions à gauche de l'échiquier politique seront au cœur des discussions entre militants et sympathisants.

«Patti Smith, Eddy de Pretto, un plateau musical exceptionnel mais aussi des débats : Sophie Binet, Patrick Martin, moi-même, je vais débattre, avec Michel-Edouard Leclerc. Je suis très content de pouvoir faire cela, c'est une superbe fête populaire, joyeuse et festive», a résumé le maire PCF de Saint-Armand-les-Eaux, Fabien Roussel,

Plusieurs débats attendus

En plus de ces passages sur scène, qui concentreront l'attention de certains passionnés de musique, les différents partis de gauche accueilleront les plus engagés au sein de leur stand lors des trois jours du rassemblement.

Vendredi 12 septembre, premier jour des festivités, la France insoumise proposera un débat sur la conflit au Proche-Orient. Le PS proposera lui des animations militantes dès 14h et son stand accueillera une première discussion également à 17h, avec le sujet : «rentrée sociale, contre le budget Bayrou». Quelques minutes après, les jeunes socialistes seront conviés au stand à 18h30. Enfin, le Nouveau Parti Anticapitaliste est également de la partie, avec son premier échange au sujet d'un «mouvement féministe internationaliste» dès 18h, ce même jour. S'en suivra une table ronde avec les Féministes révolutionnaires Claudia Basikila, militante afro-féministe (Congo), Solidaires et Anan Abdullah (Soudan).

Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure programmés à la même heure

Après une soirée consacrée à la musique, retour des thématiques politiques le samedi 13 septembre. Au programme, Manuel Bompard au stand NPA pour parler de la construction d'une gauche «dans la rue et dans les urnes» (15h), ou encore Olivier Besancenot dès 18h, à l'occasion d'un meeting qui lui sera dédié.

Plus tôt, Manuel Bompard participera à un autre dialogue, organisé par LFI : «Les perspectives du mouvement septembriste», dès 11h. A 17h, le discours très attendu de l'une des figures majeures de gauche, Jean-Luc Mélenchon s'intitulera «Macron, Destitution». De son côté, le stand du PS, qui ouvre dès 10h avec un petit déjeuner appelé «le pain et la rose», misera notamment sur Olivier Faure, qui lancera la campagne de rentrée du parti samedi à 17h, au même moment que la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon. Une rencontre militante avec la figure du PS s'en suivra, à partir de 19h.

Pour le dernier jour du festival, deux débats seront organisés par le parti NPA : «Montée de l'extrême-droite, répression, violence policière : combattre le racisme et le fascisme», à 11h et «Palestine, Ukraine: Comment lutter contre l’impérialisme sur nos facs ?», à 13h. Même chose pour le PS : à 14h, ils soulèveront la question suivante : «comment se mobiliser pour les élections municipales en 2026 ?», avant de laisser place à une table-ronde des jeunes socialistes, à 16h30.

Du côté de LFI, enfin, un seul rendez-vous est à noter dimanche 14 septembre : une discussion avec l'économiste Raul Sampognaro, Eric Coquerel, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et Aurélie Trouvé, présidente de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Ils débattront du «contre-budget» de la France insoumise, à partir de 14h30.

Chaque année, le festival rassemble de véritables stars de la musique française © Chang Martin / Fête de l'Humanité

Pour cette 90e édition, la Fête de l'Humanité peut se targuer d'attirer de véritables stars. Certaines têtes d'affiche de la chanson feront un passage très attendu : Fianso, Gims, Kalash, pour la musique urbaine, Cassius pour la musique électronique ou encore Patty Smith Group pour une touche internationale.