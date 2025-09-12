Meurtre de Charlie Kirk : le FBI dévoile une vidéo de la fuite du tireur après avoir tué l'influenceur

Après avoir diffusé les premières images du suspect dans l’assassinat de Charlie Kirk, le FBI a dévoilé une vidéo du tueur armé en train de prendre la fuite après avoir tiré sur le l’influenceur conservateur.

Alors qu’une partie des Etats-Unis pleurent toujours l’assassinat de Charlie Kirk, les autorités poursuivent leurs recherches. Ce vendredi, le FBI de Salt Lake City a dévoilé une vidéo du tueur armé, sautant du toit et prenant la fuite après avoir tiré sur l’influenceur conservateur.

Quelques heures auparavant, la police fédérale avait publié des photos d'un suspect dans le cadre de l'enquête sur la mort de l’homme de 31 ans. Des clichés publiés sur le compte X qui montrent un homme portant une casquette et des lunettes de soleil noires.

Une récompense pour retrouver le tueur

La traque se poursuit pour retrouver l’homme qui a abattu Charlie Kirk, lors d’une réunion publique dans une université de l’Etat de Utah.

En effet, le FBI offre une récompense pouvant aller jusqu’à 100.000 dollars pour toute information menant à l’arrestation du tireur.

En réaction à la mort de Charlie Kirk, le président américain Donald Trump a accusé les discours de la «gauche radicale» d’avoir contribué à ce meurtre par balle. Le locataire de la Maison Blanche a qualifié ce militant, soutien du chef de l'Etat, de «martyr de la vérité et de la liberté».

«Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement», a accusé le président américain dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social.