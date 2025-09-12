Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Orages : voici le seul département placé en vigilance orange ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé un département en vigilance orange pour des risques d'orages ce samedi 13 septembre.

Un risque orageux important dans ce département. Météo-France a placé, ce vendredi, un département du sud-est en vigilance orange «orages» pour la journée du samedi 13 septembre. Le département concerné est le Var

@Météo-France

«Le Var est le département le plus exposé aux fortes précipitations samedi, les Bouches-du-Rhône sont plus en marge, mais une extension de la vigilance sur ce département n'est pas exclue», a écrit Météo-France dans son dernier bulletin météo.

Sur le même sujet Météo : attention, ces 8 départements seront particulièrement soumis aux orages et aux fortes pluies mercredi Lire

Le Var est également en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée du samedi tout comme le Pas-de-Calais. «Dans le département du Var, les intensités des précipitations seront, par endroit, très fortes, cela nécessite donc une vigilance particulière», a précisé Météo-France.

MétéoOrangeVar

À suivre aussi

Crues : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi
Orages : voici les 33 départements placés en vigilance jaune ce samedi
Pluie-inondation : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce samedi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités