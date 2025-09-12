Orages : voici le seul département placé en vigilance orange ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé un département en vigilance orange pour des risques d'orages ce samedi 13 septembre.

Un risque orageux important dans ce département. Météo-France a placé, ce vendredi, un département du sud-est en vigilance orange «orages» pour la journée du samedi 13 septembre. Le département concerné est le Var.

@Météo-France

«Le Var est le département le plus exposé aux fortes précipitations samedi, les Bouches-du-Rhône sont plus en marge, mais une extension de la vigilance sur ce département n'est pas exclue», a écrit Météo-France dans son dernier bulletin météo.

Le Var est également en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée du samedi tout comme le Pas-de-Calais. «Dans le département du Var, les intensités des précipitations seront, par endroit, très fortes, cela nécessite donc une vigilance particulière», a précisé Météo-France.