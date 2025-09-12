Orages : voici le seul département placé en vigilance orange ce samedi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé un département en vigilance orange pour des risques d'orages ce samedi 13 septembre.
Un risque orageux important dans ce département. Météo-France a placé, ce vendredi, un département du sud-est en vigilance orange «orages» pour la journée du samedi 13 septembre. Le département concerné est le Var.
«Le Var est le département le plus exposé aux fortes précipitations samedi, les Bouches-du-Rhône sont plus en marge, mais une extension de la vigilance sur ce département n'est pas exclue», a écrit Météo-France dans son dernier bulletin météo.
Le Var est également en vigilance orange «pluie-inondation» pour la journée du samedi tout comme le Pas-de-Calais. «Dans le département du Var, les intensités des précipitations seront, par endroit, très fortes, cela nécessite donc une vigilance particulière», a précisé Météo-France.