Météo : attention, ces 8 départements seront particulièrement soumis aux orages et aux fortes pluies mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Plusieurs départements du sud de la France devraient être concernés, mercredi 10 septembre, par des orages associés à de fortes pluies, selon Météo-France. 

Après les belles éclaircies du début de semaine, le temps va se dégrader. Selon Météo-France, «dans la nuit de mardi à mercredi et jusqu’en journée de mercredi, des orages associés à de fortes pluies sont possibles sur la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur».

Par conséquent, plusieurs départements sont d’ores et déjà concernés par cette «probabilité» d’orages, d’activités électriques et de pluies, pour la journée du mercredi 10 septembre.

Parmi ces départements, on cite d’abord la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. On retrouve ensuite le Vaucluse, les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence. 

©Meteo-France

Enfin, les départements méditerranéens pourraient être concernés par ces dégradations météorologiques. C’est le cas des Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches-du-Rhône. 

Météo-France précisait toutefois lundi que la probabilité que les orages puissent avoir lieu était alors à 30%, soit une probabilité dite «moyenne».  

