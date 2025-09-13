Mouvement «Bloquons tout» : à quelles actions peut-on s'attendre ce samedi 13 septembre ?

Quelques jours après le mouvement du 10 septembre, plusieurs actions sont encore prévues en cette fin de semaine, notamment ce samedi 13 septembre. Voici les principaux mouvements anticipés où des tensions sont à craindre.

Partout en France, la colère citoyenne gronde. Ce 10 septembre, des dizaines de milliers de Français ont participé à un mouvement populaire de grande ampleur. Avant la prochaine date de mobilisation principale, le 18 septembre, d'autres actions seront menées partout sur l'Hexagone.

A Paris, ce 13 septembre, deux manifestations qui pourraient susciter des tensions, sont prévues : la première aura lieu dans le 11e arrondissement et visera à soutenir la cause palestinienne, à partir de 13h30. Le deuxième rassemblement, moins précis dans ses revendications, est prévu le même jour à 13h, à Bercy.

A Marseille, peu après les événements du 10 septembre, une assemblée générale a appelé les participants à cette journée de blocage de rééditer dès le 13 septembre. Le vote a pris en considération la possibilité d'un essoufflement dans les rangs des manifestants, convenant que la programmation d'opérations de blocage répétées jours après jours n'était pas une option idéale.

une nouvelle opération «Caddie Révolution» à Perpignan

Dans certaines villes des Pyrénées-Orientales, comme Boulou ou Perpignan, les opérations de blocage commenceront dès 8h. Dans la première ville, le péage devrait une nouvelle fois être pris pour cible et dans la deuxième, une nouvelle opération «Caddie Révolution» aura lieu dans l'une des enseignes Carrefour de la commune. Le but de cette action est d'investir massivement les rayons sans rien acheter afin de bloquer l'activité du magasin.

En Auvergne-Rhône-Alpes, la ville de Clermont-Ferrand sera l'une des plus actives ce week-end. La première option proposée aux habitants de la ville pour montrer son mécontentement sera de prendre part à une «vélorution», un parcours pensé par les manifestants pour se mobiliser en deux roues. Un autre cortège classique sera également au programme.

En Bretagne, l'une des régions où les actions du 10 septembre ont été les plus vives, plusieurs villes seront impactées par des rassemblements ce samedi. A Brest, une manifestation est prévue à 14h. A Rennes, les mobilisations débuteront dès 11h, alors qu'à Lorient, des actions coups de poing seront menées. De même, à Saint-Brieuc, Fougères et Douarnenez des rassemblements sont prévus respectivement à 9h, 10h et 18h. A Guer, les militants pensent à investir le rond-point de Kerbiguet pour limiter le trafic.

Malgré ces nombreuses actions, la prochaine journée de mobilisation globale sera le jeudi 18 septembre, où des grèves interprofessionnelles et des manifestations sont prévues à l’initiative de l’intersyndicale nationale.