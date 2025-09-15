«Sauvons la France» : la pétition de Philippe de Villiers réclamant un référendum sur l’immigration passe le cap du million de signatures

La pétition lancée à l'initiative de l’ancien député européen Philippe de Villiers pour demander un référendum sur l’immigration a atteint son objectif d’un million de signatures ce lundi 15 septembre.

«Nous sommes à l’heure de l’urgence vitale». En fin de semaine dernière, Philippe de Villiers a lancé un appel à l'organisation d'un référendum sur l’immigration. Ce lundi 15 septembre, la pétition créée en ce sens a atteint le million de signatures.

Avec cette initiative, baptisée «Sauvons la France», l’ancien eurodéputé appelle les Français à se mobiliser pour «rendre la parole au peuple» face à cette «question centrale» de l’immigration.

«Que ce cri soit si puissant qu’il devienne impossible à étouffer. L’heure n’est plus aux commentaires. L’heure est venue d’agir», martèle Philippe de Villiers dans l’exposé de sa pétition.

Dans les colonnes du JDD, le créateur du célèbre Puy-du-Fou avait expliqué s'être inspiré de la pétition pour modifier la loi Duplomb. «Ce qui a été fait pour la loi Duplomb doit être refait pour la question migratoire». Pour rappel, cette pétition avait rassemblé plus de 2 millions de signatures.

«Par la pression populaire. Comme pour la loi Duplomb : une pétition a voulu sauver les abeilles, les oiseaux, les sols. Aujourd’hui, ce sont les Français qu’il faut sauver. Les derniers Français. Avant qu’il ne soit trop tard», a-t-il expliqué dans sa pétition.

«Nous sommes en train de changer de peuplement. Nous sommes en train de changer d’art de vivre. Nous sommes en train de changer de civilisation. Si nous ne faisons rien, c’est la fin de la France», a ajouté Philippe de Villiers.

Pour signer cette pétition, il suffit de se rendre sur le site de cette dernière et d'entrer ses informations personnelles (nom, prénom, adresse mail et code postal) dans la zone prévue à cet effet, qui se trouve en haut à droite, et enfin valider.