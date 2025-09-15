Violences sexuelles dans le cinéma : en quoi consiste le métier de coordinateur d’intimité, pour lequel une formation est lancée ce lundi ?

Près de dix ans après la tornade #MeToo, qui s'est accompagnée d'innombrables témoignages de violences sexistes et sexuelles sur les plateaux de cinéma, une formation au métier de coordinateur d'intimité commence ce lundi 15 septembre en France. Une première dans l'Hexagone.

Outre-Atlantique, le métier ne fait même plus débat, mais, en France, il était jusqu'ici confidentiel.

Un coordinateur d'intimité est un membre d'une équipe de cinéma, de télévision, de théâtre, voire de jeu vidéo, dont le rôle est d'assurer le bien-être des acteurs participant à des scènes de sexe ou d'intimité. Pour la première fois en France, une formation dédiée démarre ce lundi 15 septembre.

Et si ces professionnels sont déjà nombreux aux Etats-Unis, la France accusait du retard en la matière avec seulement 5 d'entre eux exerçant dans l'Hexagone. Ces personnes, sont ainsi présentes pour s'assurer que le consentement est respecté sur le plateau, mais sont aussi en charge d'aider des acteurs ayant à réaliser des scènes intimes ensemble.

Alors que certains films décident de s'en passer, comme lors du tournage du film à succès Anora, pour lequel l'actrice principale, Mikey Madison avait refusé d'y avoir recours, les coordinateurs sont présents dans la majorité des grandes productions hollywoodiennes. En France, à la suite des conclusions de la commission d'enquête sur les violences dans le cinéma, qui se sont achevées en avril dernier, la décision d'imposer une formation officielle et obligatoire à ce métier a été prise afin qu'il se popularise.

Des cours théoriques et pratiques

Comme l'avait annoncé la Commission paritaire nationale emploi et formation de l'audiovisuel (CPNEF-Av), au journal Ouest-France en mai dernier, cette formation va intégrer «un parcours complet composé d’une dizaine de modules, pour une durée comprise entre 180 heures et 250 heures sur huit à dix mois comprenant des temps théoriques et des temps de mise en pratique», a précisé la Commission supérieure technique de l'image et du son sur son site.

Dans cet apprentissage, la prévention des risques ou bien la gestion de situations conflictuelles seront enseignées, ainsi que les astuces plus niches, comme des protections corporelles, ou des angles de caméra permettant d'exposer trop de nudité.

Un aspect artistique et technique sera également abordé : cours de chorégraphie de l'intimité et de langage, cours d'histoire et de sociologie de la sexualité à l'écran, autant de domaines visant à former aux mieux les coordinateurs intimes de demain. Toutefois, pour s'inscrire à la formation, au moins cinq ans d'expérience dans l'audiovisuel et le cinéma sont requis par la commission.