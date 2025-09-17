Agirc-Arcco : voici le calendrier complet des dates de versements de votre pension de retraite jusqu’à fin 2025

À partir du 1er novembre 2025, les retraites complémentaires de 14 millions de Français vont être revalorisées. Voici le calendrier détaillé.

Une bonne nouvelle pour des millions de retraités. C’était attendu, c’est désormais officiel, les retraités qui dépendent de l’Agirc-Arrco verront leur pension de retraite revalorisée à partir du 1er novembre 2025, et de manière légèrement supérieure à ce qui était annoncé. 14 millions de Français seront concernés.

Dans le détail, l’Insee prévoit une hausse des prix (hormis tabac) de 1%, au lieu de 0,9%. «Pour la période 2024-2026, les retraites Agirc-Arrco suivent l’évolution des prix à la consommation hors tabac estimée par l’Insee pour l’année en cours, diminuée de 0,4%», détaille l’organisme dans un communiqué. Les retraites devraient donc augmenter de 0,6%, contre 0,5%, selon l’estimation de juin. Même si une marge de manœuvre permet encore d’ajuster l’évolution, dans la limite de plus ou moins 0,4%.

Concernant le calendrier, les dates de versement des pensions peuvent très légèrement varier. Il faudra ainsi attendre le mercredi 1er octobre pour le prochain versement, puis le lundi 3 novembre pour obtenir sa pension revalorisée, avant de recevoir la dernière pension de l’année 2025 le lundi 1er décembre. Attention, ces dates ne s’appliquent qu’aux pensionnaires de l’Agirc-Arrco. Le calendrier peut différer si l’on dépend de la MSA, de l’Assurance retraite ou de la retraite de l’État.

À noter qu’il peut y avoir un léger décalage de versements, selon les conditions applicables de la banque. «Le délai est généralement très court, mais l’opération peut parfois prendre quelques jours», précise l’Agirc-Arrco sur son site.

Versement mensuel ou trimestriel

Dans la plupart des cas, le paiement est mensuel. Toutefois, il peut être trimestriel si le retraité possède «un compte bancaire domicilié hors Europe ou dans un pays européen non concerné par le paiement mensuel». Dans ce cas, la retraite complémentaire «est versée d’avance chaque trimestre aux dates indiquées», détaille l’Agirc-Arrco.

Pour passer à un paiement mensuel, il faut en faire la demande auprès de sa caisse de retraite. La décision est alors définitive. Certains retraités peuvent également toucher leur retraite annuellement en fonction de leur montant, notamment si celui-ci est relativement faible. Le versement se fait alors au 1er janvier de chaque année.