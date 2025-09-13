Retraites : Sébastien Lecornu écarte l'idée d'un nouveau conclave

Dans un entretien accordé à la pression régionale ce samedi, Sébastien Lecornu a écarté l'idée de relancer un conclave sur les retraites.

Mercredi, sur le perron de Matignon, Sébastien Lecornu promettait «des ruptures», un retour au dialogue social, au point de ressusciter le conclave des retraites, à l’arrêt depuis le cuisant échec de celui ouvert au printemps par François Bayrou.

Ce samedi, dans un entretien accordé à la presse régionale, le nouveau Premier ministre a tranché et a finalement écarté l’idée de relancer un nouveau conclave sur les retraites. «Il n’en a jamais été question», a expliqué l'ancien ministre des Armées, conscient de l'impopularité de la mesure et de la nécessité de ne pas crisper les syndicats trop tôt. Le natif d'Eaubonne a assuré miser sur «le dialogue avec les partenaires sociaux» pour trouver «d’autres sources de financement».

LA CFDT FERMEMENT OPPOSÉE

Au lendemain de la passation de pouvoir entre François Bayrou et Sébastien Lecornu, la CFDT s'est dite opposée à une éventuelle réouverture du conclave sur les retraites et a demandé la suspension de la réforme de 2023, qui recule l'âge de départ à 64 ans. «Pour la CFDT, il n'est pas question de relancer le conclave retraites. La CFDT n'a pas encore eu d'échanges avec le Premier ministre sur ce sujet comme sur les autres», a expliqué le premier syndicat dans un message.

Sa chef de file Marylise Léon, avait déclaré jeudi matin sur France Inter avoir eu «un très bref échange de prise de contact» avec Sébastien Lecornu». «La CFDT a négocié loyalement pendant six mois pour corriger la dernière réforme. Le Medef a préféré l’échec. La seule voie possible pour la CFDT est désormais de suspendre la réforme et de renvoyer les choix futurs à 2027», a conclu le syndicat.