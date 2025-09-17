Epinay-sur-Seine : un mois après le tronçonnage de l'olivier rendant hommage à Ilan Halimi, un nouvel arbre planté ce mercredi

En août dernier, un olivier planté en 2011 pour rendre hommage à Ilan Halimi a été tronçonné. Ce mercredi 17 septembre, un peu plus d’un mois après les faits, une cérémonie va se tenir à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) et un nouvel arbre va être planté.

Une cérémonie importante face au contexte d’antisémitisme actuel. Ce mercredi 17 septembre, un nouvel arbre va être planté en hommage à Ilan Halimi dans le jardin d’Alcobendas à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).

Pour rappel, l’olivier qui avait été planté dans ce jardin en l’honneur du jeune homme de 23 ans, assassiné en 2006 parce que juif, avait été tronçonné le 14 août dernier.

Dans son communiqué, la mairie a rappelé que «cet arbre représentait depuis plus de dix ans un symbole de paix et de mémoire au cœur du jardin d’Alcobendas».

Le Grand Rabbin de France présent

Après le choc de cet abattage, la mairie ainsi que la communauté juive d’Epinay-sur-Seine et l’école Beth Israël, «ont souhaité réaffirmer leur attachement à la mémoire et au vivre-ensemble en procédant à la replantation d’un nouvel olivier», a précisé la commune.

La cérémonie doit se tenir mercredi à 16h dans le jardin d’Alcobendas en présence d’élus mais aussi de représentants associatifs, d’habitants, d’écoliers et du Grand Rabbin de France, Haïm Korsia.

Pour la ville, replanter cet arbre est «un geste fort», qui a pour but «de résister à la haine, de faire vivre la mémoire d’Ilan Halimi et de porter un message d’espérance et de paix».

Deux hommes, soupçonnés d’avoir abattu l’arbre, ont été placés en détention provisoire et seront jugés au mois d’octobre prochain pour destruction de bien aggravée et violation de monument dédié à la mémoire des morts commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion.