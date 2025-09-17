«Les black blocs sont vraiment entraînés comme des milices armées, cela les rend difficilement appréhendables», a souligné la journaliste politique Laëtitia Guinand, ce mercredi dans l'émission Punchline sur CNEWS, décryptant le comportement et l'organisation des black blocs qui pourraient à nouveau perturber les cortèges syndicaux ce jeudi 18 septembre.
Grève du 18 septembre : «Les black blocs sont vraiment entraînés comme des milices armées, cela les rend difficilement appréhendables», souligne Laëtitia Guinand
Par CNEWSPublié le - Mis à jour le