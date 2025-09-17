Grève du 18 septembre : métro, RER, bus, tramways... Voici les prévisions de trafic ligne par ligne dans les transports en commun ce jeudi

Après une première journée de mobilisation le 10 septembre dernier, une nouvelle journée de grève à l’appel des organisations syndicales va fortement perturber le trafic dans les transports en commun franciliens ce jeudi.

Des conditions de circulation difficiles à prévoir dans les transports en commun franciliens ce jeudi. A l’appel des différentes organisations syndicales, une importante journée de mobilisation est organisée ce jeudi dans l’Hexagone pour protester contre les efforts budgétaires prévus par le gouvernement pour réduire le déficit public.

A ce titre, le trafic sera largement perturbé dans les transports en commun d’Ile-de-France ce jeudi, que ce soit sur le réseau de la RATP ou sur celui de la SNCF. Voici les dernières prévisions de circulation relayées ligne par ligne dans les métros, les RER, les Transiliens et les différents bus franciliens.

RER et Transiliens

En ce qui concerne le RER A, la SNCF prévoit 3 trains sur 4 entre Nanterre Préfecture et Cergy-le-Haut, ainsi que sur l’axe reliant Nanterre Préfecture et Poissy. Sur le reste de la ligne, il faut s’attendre au passage de 3 trains sur 4 aux heures de pointe et à 2 trains sur 3 aux heures creuses.

Concernant les RER B et E, ainsi que les Transiliens H, N et U, les conditions de circulation attendues pour ce jeudi seront d’un train sur deux. A noter que la SNCF prévoit aussi un train sur deux sur toute la ligne du RER B jeudi et qu’aucun changement en gare du Nord ne sera nécessaire.

La SNCF table sur 2 trains sur 3 dans les Transiliens K, L et V, ainsi que sur l’ensemble de la ligne du RER C.

La SNCF anticipe des problématiques de circulation plus marquées sur le RER D ce jeudi, avec aucun train en circulation entre Juvisy et Corbeil-Essonnes via Ris Orangis et entre Corbeil-Essonnes et Melun. Il faut aussi s’attendre à un train sur cinq uniquement aux heures de pointe entre Corbeil-Essonnes et Malesherbes, ainsi qu’un train sur deux entre Corbeil-Essonnes et Creil, tout comme entre Melun et Goussainville.

Sur la ligne P du Transilien, la SNCF prévoit deux trains sur trois entre Meaux et la Ferté Milon, trois trains sur quatre entre Paris Est et Meaux, ainsi qu’entre Paris Est et Provins. Un trafic normal est attendu entre Paris Est et Coulommiers, tout comme entre Paris Est et Château Thierry.

Mouvement social national interprofessionnel

La circulation des trains et RER sera perturbée le jeudi 18 septembre 2025, sur certaines lignes.

Retrouvez les horaires des trains qui circuleront sur https://t.co/rcCPXKfGBu ou https://t.co/tlXvwRq2fTpic.twitter.com/TMPegO6Pko — Transilien SNCF Voyageurs (@Actu_Transilien) September 17, 2025

Sur la ligne R, la SNCF anticipe pour jeudi la circulation d’un train sur deux en moyenne uniquement aux heures de pointe.

Le trafic devrait être normal sur la ligne J, ainsi que sur les Tramways T12 et T13.

Métros et Tramways

La RATP prévoit un trafic normal sur les lignes 1, 4 et 14 du métro parisien ce jeudi, alors que le trafic devrait être perturbé et assuré uniquement aux heures de pointe sur les lignes 7, 9, 10 et 13 du métro de la capitale. Un trafic jugé «très perturbé» et assuré seulement aux heures de pointe est anticipé jeudi sur les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 8, 11 et 12 du métro.

A noter que l’interconnexion opérée par la RATP à Gare du Nord est maintenue pour la journée de jeudi.

Sur le réseau francilien de tramways, le trafic devrait être normal ou quasi normal sur les lignes T1, T2, T3a, T3b et T6. La RATP prévoit un trafic perturbé sur les lignes T5, T7 et T8 pour ce jeudi.

[#MouvementSocial] ⚠️ À la suite d’un préavis appelant à un mouvement social interprofessionnel le jeudi 18 septembre, la #RATP prévoit un trafic perturbé sur l’ensemble de son réseau.

Les voyageurs qui en ont la possibilité sont invités à privilégier le télétravail ou à différer… pic.twitter.com/D4vlPf1YUh — RATP Group (@RATPgroup) September 16, 2025

En ce qui concerne le T4, Ile-de-France Mobilités annonce «un tram toutes les 9 minutes entre 6h et 22h, et toutes les 15 minutes avant 6h et après 22h (au lieu de 7 et 9 minutes)».

Bus

Dans la capitale, IdFM prévoit 2 bus sur 3 en circulation ce jeudi avec 10 lignes interrompues, ainsi que 3 bus sur 5 en petite couronne avec 65 lignes interrompues.

Le trafic sera interrompu sur les lignes de bus 28, 47, 56, 61, 66, 73, 74, 75, 85 et 93 à Paris. En petite couronne, les lignes concernées par une suppression totale de l’offre de service ce jeudi seront les bus 104, 106, 107, 109, 112, 138, 140, 146, 157, 158, 160, 163, 166, 167, 168, 174, 175, 176, 181, 182, 184, 186, 187,193, 215, 216, 239, 244, 247, 250, 251, 253, 256, 260, 261, 263, 270, 274, 275, 276, 285, 286, 291, 292, 317, 319, 337, 340, 346, 350, 351, 353, 355, 360, 363, 366, 367, 368, 370, 372, 380, 382, 385, 395 et 396.

Enfin, le trafic sera interrompu ce jeudi pour les bus de nuit N22, N52, N132 et N137.