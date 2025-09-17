«Nous savons pertinemment qu'il devrait y avoir une dissolution. (...) Quand on est confrontés à une crise telle que celle que nous vivons, la seule solution, c'est de revenir aux urnes», a affirmé Marine Le Pen après la rencontre du Rassemblement national avec Sébastien Lecornu, ce mercredi.

Marine Le Pen : «Quand nous sommes confrontés à une crise telle que celle que nous vivons, il y a une seule solution : c'est de revenir aux urnes. Par l'intermédiaire d'une dissolution ou par une démission du président de la République.» #Punchlinepic.twitter.com/DsHZpG7fOo — CNEWS (@CNEWS) September 17, 2025