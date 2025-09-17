«Nous savons pertinemment qu'il devrait y avoir une dissolution. (...) Quand on est confrontés à une crise telle que celle que nous vivons, la seule solution, c'est de revenir aux urnes», a affirmé Marine Le Pen après la rencontre du Rassemblement national avec Sébastien Lecornu, ce mercredi.
Marine Le Pen : «Quand nous sommes confrontés à une crise telle que celle que nous vivons, il y a une seule solution : c'est de revenir aux urnes. Par l'intermédiaire d'une dissolution ou par une démission du président de la République.» #Punchline
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), s’est exprimé après avoir échangé avec Sébastien Lecornu à Matignon. «Nous sommes restés sur notre faim», a-t-il déclaré à la presse.
Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste (PS), a réaffirmé sa volonté d'introduire la taxe Zucman, qui viserait les plus riches, et a dressé ses lignes rouges avant sa rencontre avec Sébastien Lecornu à Matignon.
À Matignon, par esprit républicain, pour rencontrer le Premier ministre.
Nous portons la voix des Français : fin des coupes brutales, mise à contribution des grandes fortunes, hausse du pouvoir d’achat, une vraie transition écologique.
Pas de négociation. Qu'il passe des…
Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, a assuré que «la responsabilité des parlementaires est de lancer la destitution», en revenant sur la stratégie politique de Sébastien Lecornu #LaGrandeITW
Ce mercredi, à partir de 9h30, tous les dirigeants de gauche, à l'exception de La France insoumise qui a refusé l'invitation, ainsi que ceux du Rassemblement national vont défiler dans le bureau du nouveau Premier ministre.