Budget 2026 : qu'est-ce que l'allocation unique plafonnée à 70% du Smic ?

Dans l’optique de réduire le déficit public de la France, le gouvernement envisage de présenter un plan d’économies avoisinant les 44 milliards d’euros dans le cadre du budget 2026. Déjà soumise par l’ancien Premier ministre en octobre dernier, l’idée d’instaurer une allocation unique plafonnée à 70 % du Smic refait surface.

Une proposition qui revient sur le devant de la scène politique. Nommé Premier ministre le 9 septembre dernier, Sébastien Lecornu a la lourde tâche de constituer son gouvernement dans les prochains jours et de trouver un compromis avec les oppositions pour ne pas être censuré lors de la présentation de son budget 2026.

En point de mire pour le nouveau locataire de Matignon, l’objectif annoncé par son prédécesseur, François Bayrou, de réaliser près de 44 milliards d’euros d’économies. Pour cela, plusieurs pistes ont été mises en avant, que ce soit l’instauration de la taxe Zucman par LFI ou encore la mise en place d’une allocation unique plafonnée à 70% du Smic de la part du groupe LR.

Cette idée, déjà mise en avant en octobre dernier par l’ancien Premier ministre Michel Barnier puis reprise par le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, en janvier dernier, a «refait surface» ces derniers jours, selon les Échos.

Concrètement, l’idée serait de fusionner plusieurs prestations attribuées aux ménages modestes en une seule et même allocation sociale. Si les aides vieillesse et handicap devraient être exclues de ce dispositif, ce dernier pourrait intégrer le revenu de solidarité active (RSA), les allocations chômage et toutes les autres aides versées par les CAF et les Mutuelles sociales agricoles (MSA).

D’après la fondation IFRAP, groupe de réflexion classé à droite, cette mesure pourrait permettre d’économiser jusqu’à 34 milliards d’euros pour les finances publiques. A l’inverse, selon une étude de France Stratégies, elle conduirait à une baisse de ressources pour plus de 3,5 millions de familles modestes.