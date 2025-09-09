Sébastien Lecornu : composition du gouvernement, budget 2026... Ces priorités qui attendent le nouveau Premier ministre

L’arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon ne sera pas de tout repos. En effet, le Premier ministre va devoir faire face à de nombreux défis parmi lesquels la formation d’un gouvernement et l’élaboration d’un budget pour 2026.

Un travail colossal en prévision. Le nouveau Premier ministre va devoir affronter de nombreux défis dès ses premiers instants à Matignon. Le point sur les priorités qui attendent Sébastien Lecornu.

Former un gouvernement d’unité

Premier chantier qui attend Sébastien Lecornu : former son gouvernement. Cette première étape devrait prendre quelque temps puisque le nouveau Premier ministre va d’abord «de consulter les forces politiques représentées au Parlement».

Sébastien Lecornu a pour mission de former un gouvernement d’unité qui doit permettre une stabilité politique pour permettre au pays d’avancer. Si le chef du gouvernement a des chances de conclure un accord avec les Républicains, la France insoumise a d’ores et déjà appelé à sa censure.

Présenter la ligne directrice de son gouvernement

Seconde mission du Premier ministre : se plier à la déclaration de politique générale devant le Parlement et présenter la ligne directrice de son gouvernement. S’il est de coutume de demander la confiance des députés à l’issue de cette dernière, il n’est pas certain que Sébastien Lecornu prenne le risque après le sort de François Bayrou.

Éviter le sort de ses prédécesseurs

Une fois ces deux étapes passées, le Premier ministre va devoir faire en sorte d’éviter la censure de son gouvernement. En effet, Emmanuel Macron compte sur son ancien ministre des Armées pour faire tenir son gouvernement jusqu’à la fin de son mandat, soit environ vingt mois.

Élaborer le budget pour 2026

Cela va être le mont Everest de Sébastien Lecornu, élaborer le budget pour 2026. Un exercice qui a coûté leur gouvernement à ses deux prédécesseurs. Le Premier ministre va devoir se montrer rapide et présenter un texte d’ici à la mi-octobre s’il veut respecter les délais constitutionnels.

Toutefois, Sébastien Lecornu dispose déjà d’une base de travail puisque François Bayrou a travaillé durant l’été à la conception du projet de loi de finances (PLF) 2026. Reste maintenant à l’ancien ministre des Armées à le remanier pour que ce dernier soit accepté par le plus grand nombre de parlementaires.