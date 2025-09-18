Toute l’actu en direct 24h/24
En directGrève du 18 septembre : «309 interpellations» lors des manifestations et «134 gardes à vue», affirme Bruno Retailleau

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Pour cette journée de mobilisation nationale, plus de 500.000 manifestants ont été décomptés en France, dont 55.000 à Paris. Sébastien Lecornu a «condamné avec la plus grande sévérité» les «exactions» contre les forces de l'ordre. Suivez notre direct.
Déclaration
Bruno Retailleau : «Il y a eu aujourd'hui 309 interpellations et 134 gardes à vue»

Bruno Retailleau a déclaré lors d'un point presse qu'il y avait eu lors de cette journée de mobilisation 309 interpellations et 134 gardes à vue.

Déclaration
Sébastien Lecornu affirme qu'il recevra à nouveau les organisations syndicales «dans les jours qui viennent»
Déclaration
Sébastien Lecornu «condame avec la plus grande sévérité» les «exactions» contre les forces de l'ordre

Plus d'informations à suivre...

Déclaration
«Les revendications» des manifestants «sont au coeur» des consultations engagées, dit Sébastien Lecornu

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a estimé jeudi, au terme d'une deuxième journée de mobilisation à l'appel de tous les syndicats, que les "revendications" des manifestants pour plus de justice sociale et fiscale étaient "au coeur des consulations" qu'il a engagées avec les forces politiques et syndicales depuis sa nomination. Désireux de "poursuivre le dialogue", il ajoute dans une "déclaration" publiée par ses services qu'il recevra "à nouveau les forces syndicales dans les jours qui viennent".

Déclaration
Après une mobilisation «réussie», l'intersyndicale met en garde Sébastien Lecornu sur les suites

La mobilisation est "une grande réussite": l'intersyndicale, satisfaite d'avoir réuni jeudi de "500.000" à "plus d'un million" de personnes selon les sources pour tenter de peser sur les choix budgétaires, met en garde le nouveau Premier ministre sur les suites du mouvement. 

Si la CGT a décompté "plus d'un million de personnes" dans toute la France, les autorités ont estimé à "plus de 500.000" le nombre de manifestants en France, dont "55.000" à Paris, contre "près de 200.000" la semaine dernière pour le mouvement "Bloquons tout", lancé sur les réseaux sociaux. Du monde éducatif aux transports, plusieurs secteurs ont été touchés jeudi.

Déclaration
Jordan Bardella : «Tout mon soutien aux forces de l’ordre agressées par des milices d’extrême gauche qui pourrissent les mobilisations sociales»
Plus de 500.000 manifestants en France, dont 55.000 à Paris

La journée de grève et de mobilisation à l'appel des organisations syndicales pour tenter de peser sur les prochains choix budgétaires, a réuni jeudi plus de 500.000 manifestants en France dont 55.000 à Paris, ont annoncé les autorités. 

Selon le ministère de l'Intérieur, 451.789 personnes ont participé aux manifestations en France (hors région parisienne) et la préfecture de police de Paris a dénombré 55.000 manifestants dans la capitale. La CGT a de son côté recensé "plus d'un million de personnes" dans les manifestations organisées dans tout le pays. 

Au total, selon le ministère, 181 personnes avaient été interpellées, dont 31 à Paris, à 18H00. Onze membres des forces de l'ordre et onze autres personnes, dont un journaliste, ont été blessés dans les incidents qui ont émaillé les cortèges, notamment à Lyon.

Alerte
140 interpellations en France

A 18H, 140 interpellations ont eu lieu partout en France dans le cadre de la mobilisation du 18 septembre. 

«Plus d'un million de personnes» dans toute la France, selon la CGT

La CGT a recensé "plus d'un million de personnes" dans les manifestations organisées jeudi dans toute la France à l'appel de l'ensemble des syndicats pour tenter de peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre. 

Réunie pour la première fois depuis le mouvement contre la très controversée réforme des retraites, en 2023, l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires) a ainsi rassemblé, selon le chiffre de la CGT, davantage de manifestants que la 14e et dernière journée de mobilisation contre cette réforme, en juin 2023 (soit 900.000). Les autorités n'ont pas encore communiqué de chiffrage national.

Tensions à Paris, échauffourées en fin de cortège

Les premiers face à face avec les forces de l'ordre ont lieu à Paris

Alerte
354.000 manifestants partout en France

A 16h, 354.000 manifestants ont été recensés partout en France. 

Point de situation à 16h

A 16H, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 140 interpellations ont eu lieu dont 21 à Paris, 75 gardes à vue dont 16 à Paris.

588 actions de voie publique ont été dénombrées. Le déblocage de tous les lycées a eu lieu à 15h30.

Alerte
Neuf policiers ont été blessés depuis le début de la journée

A 16h, neuf policiers blessés ont été recensés dans tout le pays. 

Près de 11% de grévistes dans la fonction publique d'Etat, selon le ministère

Environ 11% des agents de la fonction publique d'Etat étaient en grève jeudi à l'appel d'une intersyndicale large, principalement dans l'Education nationale, selon les chiffres du ministère de la Fonction publique à la mi-journée. 

Le taux de grévistes (10,95% sur un total de 2,5 millions d'agents) est plus de deux fois supérieur à celui du 10 septembre à l'appel du mouvement "Bloquons tout" (4,58% sur l'ensemble de la journée). 

Jeudi, à la différence du 10 septembre, l'ensemble des huit organisations syndicales représentatives dans la fonction publique ont appelé à la grève et à participer aux manifestations. Dans les autres volets de la sphère publique, 5,63% d'agents sont en grève dans la fonction publique territoriale (qui regroupe près de 2 millions d'agents) et environ autant dans la fonction publique hospitalière, avec 5,6% d'agents en grève (sur 1,2 million d'agents).

En vidéo
Vives tensions à Rennes

Des heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et des manifestants à Rennes. Une agence immobilère a été la cible de casseurs. 

 

© Gendarmerie nationale
Le cortège s'élance à Paris

Le cortège s'élance de la Bastille, pour rejoindre la place de la Nation. 

75 blocages complets ou partiels de lycées, selon le ministère

Quelque 23 lycées ont été complètement bloqués et des blocages filtrants ont été mis en place devant 52 autres établissements jeudi matin dans le cadre de la journée de mobilisation destinée à peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre, a annoncé le ministère de l'Education à la mi-journée.

94 interpellations, dont 15 à Paris, à la mi-journée

A la mi-journée, 94 personnes avaient été interpellées, dont 15 à paris. Et 32 gardes à vue sont en cours. 

Des manifestants ont réussi à s'introduire dans le ministère de l'Economie et des Finances

A 12h, plusieurs manifestants qui se trouvaient Gare de Lyon sont parvenus à s'introduire dans la cour du ministère de l'Economie tout proche. A 12H25, les protestataires sortaient spontanément, sans aucune dégradation. 

Alerte
Lyon : 3 blessés, dont un policier

Trois personnes, dont un policier, ont été blessées par un tir de mortier à Lyon. 

Alerte
17,06% d'enseignants grévistes, selon le ministère de l'Education nationale

Quelque 17,06% d'enseignants sont grévistes jeudi, dans le cadre de la journée de mobilisation visant à peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre, selon le ministère de l'Education, des chiffres bien inférieurs à ceux des syndicats. 

Dans le détail, 17,48% des enseignants sont grévistes dans le premier degré et 16,78% dans le second degré (collèges et lycées), selon les chiffres du ministère. Le taux de grévistes s'élève à 14,16% en moyenne en ajoutant les autres types de personnels, indique-t-il.

Déclaration
Les actions sont à ce stade «moins intenses que prévu», selon Bruno Retailleau

Les actions ont été à ce stade "moins intenses que prévu", a affirmé jeudi le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau lors d'un point presse à la mi-journée portant sur la journée de mobilisation sociale.

Alerte
76 interpellations et 26 gardes à vue

A 11h, 202 événements sont recensés sur l’ensemble du territoires, 94 blocages en cours, 11.300 manifestants, ⁠9 déblocages, 76 interpellations et 26 gardes à vue, selon les chiffres communiqués par la police. Un policier a été blessé.

En vidéo
Bruno Retailleau s'est exprimé depuis la cellule interministérielle de crise
Déclaration
La gauche appelle à la création d'un «rapport de force» avec Emmanuel Macron

La gauche a appelé jeudi, à l'occasion de la journée d'action intersyndicale contre les mesures budgétaires annoncées cet été, à "créer un rapport de force" avec la politique macroniste, tout en mettant en garde contre l'exploitation que pourrait faire le gouvernement d'éventuelles violences. 

"C'est un moment très important (...) avec des Françaises et des Français qui ont le sentiment d'avoir voté, d'avoir déjà manifesté et de n'avoir jamais été entendus, et qui donc, là, cherchent à créer un rapport de force avec le gouvernement", a estimé le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, sur TF1.

Alerte
15 interpellations à 9h

Depuis le début de la matinée, 107 événements sont recensés sur le territoire, ainsi que 63 blocages en cours, 5880 manifestants, et 6 déblocages. Il y a également eu 15 interpellations et 2 gardes à vue.

Que risquent les casseurs ?

Laurent Nunez est «très inquiet». A l'approche de la journée de grève du 18 septembre, le préfet de police de Paris a dit craindre la présence de nombreux casseurs dans le cortège syndical qui doit s'élancer dans la capitale. L'interpellation et la sanction de tels individus est souvent délicate.

En effet, avant d'espérer les punir, les casseurs doivent avant tout être identifiés et arrêtés. La loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public dans les manifestations, surnommée loi anticasseurs, est censée faciliter la tache des forces de l'ordre.

Article complet à lire ici.

En vidéo
«Nous attendons des milliers d'individus dangereux», déclare Bruno Retailleau
