La journée de grève et de mobilisation à l'appel des organisations syndicales pour tenter de peser sur les prochains choix budgétaires, a réuni jeudi plus de 500.000 manifestants en France dont 55.000 à Paris, ont annoncé les autorités.

Selon le ministère de l'Intérieur, 451.789 personnes ont participé aux manifestations en France (hors région parisienne) et la préfecture de police de Paris a dénombré 55.000 manifestants dans la capitale. La CGT a de son côté recensé "plus d'un million de personnes" dans les manifestations organisées dans tout le pays.

Au total, selon le ministère, 181 personnes avaient été interpellées, dont 31 à Paris, à 18H00. Onze membres des forces de l'ordre et onze autres personnes, dont un journaliste, ont été blessés dans les incidents qui ont émaillé les cortèges, notamment à Lyon.