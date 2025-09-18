Paris : ce célèbre monument sera désormais plus cher pour les résidents hors Union europénne

À partir de 2026, plusieurs musées et monuments augmenteront leur tarif pour les touristes extérieurs à l’Union européenne. Pour expérimenter ce nouveau système, c'est un joyau de l'architecture gothique à Paris qui a été désigné.

Troisième monument le plus fréquenté parmi les 110 gérés en France par le Centre des monuments nationaux (CMN), avec 1,23 million de visiteurs, la Sainte-Chapelle va être le premier site du réseau à instaurer une tarification différenciée. Ainsi, dès 2026, les touristes non-européens paieront un billet plus cher que les visiteurs de l'Union européenne pour profiter du site.

À l'initiative de Rachida Dati, ministre démissionnaire de la Culture, cette mesure vise notamment à renforcer les financements de l'entretien des édifices dans un contexte de restrictions budgétaires et de hausse des coûts de restauration.

La bâtisse, construite sur l'île de la Cité à Paris à la demande de Louis IX pour abriter la Sainte Couronne d'épines, un fragment de la Vraie Croix et diverses reliques de la Passion acquises à partir de 1239, attire un nombre considérable de visiteurs étrangers.

D'autres sites parisiens concernés

«Environ 85% du public vient de l'étranger, dont une large part d'extra-européens, notamment asiatiques et américains», a déclaré Marie Lavandier, présidente du CMN, citée par Ouest-France.

Pour le moment, le détail de ce futur tarif différencié est encore flou, mais il s'agira d'une «hausse significative, mais pas non plus du simple au double», selon la présidente,

Elle a précisé que cette revalorisation vise à «correspondre à une offre et un accueil de qualité (amélioration de la documentation et de l'accompagnement en langues étrangères)», tout en restant «accessible à tous, le public extra-européen n'étant pas moins varié socialement que les visiteurs de l'UE».

Actuellement, le tarif d'entrée de la Sainte-Chapelle est de 26 euros, avec gratuité pour les moins de 26 ans.

Cette expérimentation pourrait ultérieurement s'étendre à d'autres sites comme le Louvre, le château de Chambord ou le château de Versailles, qui accueillent également une majorité de touristes internationaux.