«Amiral Ronarc’h» : tout savoir sur la première frégate de défense et d’intervention de la Marine nationale

Après six années de construction sur les chantiers de Naval Group à Lorient, la frégate de défense Amiral Ronarc’h vient d’arriver à Brest, son port de base, où elle sera présentée ce vendredi 19 septembre.

Un navire de guerre prêt pour affronter les conflits de demain. En 2019, la Marine nationale française a démarré la construction de frégates de défense et d’intervention (FDI) de taille intermédiaire pour résister aux cyberattaques. Des cinq frégates commandées en 2017, l’Amiral Ronarc’h est la première à sortir des chantiers navals de Naval Group de Lorient pour rejoindre Brest où elle entrera en fonction à l’été 2026. Présentée ce vendredi à la presse, cette frégate de nouvelle génération est un navire de combat polyvalent doté de systèmes performants dans tous les domaines de lutte (air, surface, sous-marin) et capable de projeter des forces spéciales.

Avec ses 122 m de long et 4.500 tonnes, le navire est doté d’un canon principal de 76 mm et d'un autre de 20 mm, de missiles Aster 15 et 30, de missiles antinavires, de torpilles et sonar. Il intégrera un radar à quatre panneaux fixes (et non plus tournant) couvrant en permanence 360 degrés, conçu par le géant aéronautique Thales.

Quatre autres frégates seront livrées

Outre ces équipements, ce navire ont été conçus pour des déplacements lointains en zones de crise, qu’il s’agisse de menaces asymétriques ou de combats de haute intensité. Attaques aériennes et sur mer, par mini-drones ou embarcations piégées… Un local protégé à l'intérieur du navire est même dédié pour les affronter, avec l'appui de capteurs extérieurs. Avec un équipage réduit de 130 marins, le navire doit pouvoir s’adapter en continu aux évolutions technologiques et opérationnelles.

Après l’Amiral Ronarc’h, quatre autres frégates seront mises en service dans les prochaines années : l’Amiral Louzeau en 2027, l’Amiral Castex en 2028. Les deux dernières suivront selon un calendrier qui n’a pas été communiqué. Avant la livraison de cette nouvelle frégate, le groupe Naval Group avait déjà livré trois de ces modèles à la Marine grecque.