Commerce, technologie, défense... Quels sont les enjeux de la visite du Premier ministre canadien en France ?

Mark Carney est attendu dès ce vendredi 12 juin en France pour créer de nouvelles opportunités de collaboration sur divers thèmes, dont la Défense, le commerce et la technologie.

Le Premier ministre canadien rencontre son plus proche et ancien allié. Mark Carney est attendu ce vendredi 12 juin sur le sol français, pour renforcer les partenariats entre le Canada et la France dans les domaines du commerce, de la technologie et de La Défense, précise les services du Premier ministre canadien dans un communiqué.

Les domaines discutés seront ceux de l'intelligence artificielle, de l'aérospatiale, des technologies quantiques et des technologies de pointe et des minéraux. Mark Carney cherche à attirer de «nouveaux investissements» et à «créer de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les industries du Canada».

Le Premier ministre canadien échangera avec Emmanuel Macron mais aussi avec des chefs d'entreprise de premier plan afin de promouvoir le Canada comme un partenaire de choix en matière de commerce et d'investissement.

attendu à Évian pour le g7

Mark Carney quittera ensuite la capitale pour poser ses valises à Évian, où se déroule le sommet du G7.

Il devrait mettre «l’accent sur le rôle et l’expertise du Canada en tant que partenaire fiable dans les domaines de la sécurité économique, de l’énergie propre et des technologies émergentes, y compris l’IA et les technologies quantique», indique le communiqué.

Il partira ensuite en direction de l'Irlande, pour resserrer ses liens culturels et élargir la collaboration dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'innovation numérique et de l'IA, des produits pharmaceutiques et des technologies quantiques.