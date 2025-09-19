Soupçonné d'être à l'origine de sept feux de forêt, un pompier jugé ce vendredi

Un sapeur-pompier volontaire va comparaître ce vendredi 19 septembre devant le tribunal de Tours (Indre-et-Loire), soupçonné d'être à l'origine de sept feux de forêt.

Le suspect a d'ores et déjà nié avoir intentionnellement déclenché ces incendies. Un sapeur-pompier volontaire de 25 ans est jugé, ce vendredi, par le tribunal correctionnel de Tours (Indre-et-Loire), soupçonné d'avoir déclenché sept départs de feu.

Suspendu de ses fonctions pour «des faits de pyromanie», l'homme serait responsable de «sept départs de feu entre le 31 mars et le 12 juillet, des départs de feu assez peu importants pour la plupart, sauf pour le dernier du 12 juillet», selon le parquet.

Une responsabilité que le principal intéressé rejette, mettant en avant, lors des ses interrogatoires avoir, «de façon involontaire», mal écrasé des «mégots de cigarette».

Placé sous contrôle judiciaire

Il avait, jusqu'à son audience d'aujourd'hui été placé «sous contrôle judiciaire en dehors du département d'Indre et Loire, avec interdiction de s'y rendre», et reçu une ordonnance «d'expertise psychiatrique».

Parmi les départs de feu dont il est soupçonné, l'un d'eux aurait engendré la destruction de six hectares de forêt à Brizay, au sud de Tours, selon le ministère public.