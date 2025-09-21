Toute l’actu en direct 24h/24
Féminicide d'Inès Mecellem : Gérald Darmanin annonce saisir l'Inspection générale de la justice

Le ministre de la Justice a évoqué «un profond et terrible échec». [Thomas SAMSON / AFP]
Publié le - Mis à jour le

Le ministre de la Justice démissionnaire Gérald Darmanin a annoncé dimanche 21 septembre sur X avoir saisi l'Inspection générale de la justice pour faire «toute la lumière» sur le féminicide d'Inès Mecellem, tuée à Poitiers le 8 septembre alors qu'elle avait déposé plusieurs plaintes contre son ex-compagnon. 

Poignardée par son ex-compagnon, Inès Mecellem avait succombé à ses blessures le 8 septembre à Poitiers (Vienne). Lors d'une marche blanche samedi 20 septembre, la famille de la victime a dénoncé une inaction de la part des forces de l'ordre et de la justice.

Le ministre de la Justice démissionnaire Gérald Darmanin a annoncé dimanche sur X avoir saisi l'Inspection générale de la justice pour faire «toute la lumière» sur ce féminicide alors que la victime avait déposé plusieurs plaintes contre son ex-compagnon.

«Toute la lumière doit être faite sur cette horrible affaire, c'est pourquoi j'ai demandé l'ouverture d'une inspection de fonctionnement à l'Inspection générale de la justice», a écrit Gérald Darmanin sur le réseau social. «À chaque fois (qu'une victime) demande protection aux forces de l'ordre et à la justice, et que nous n'avons pas réussi à la protéger, c'est un profond et terrible échec», a-t-il ajouté.

La police mise en cause

Du côté de la famille de la victime la colère prédomine. Une marche blanche a été organisée ce 20 septembre à Poitiers pour rendre hommage à Inès Mecellem. Harcelée depuis des semaines, elle avait déposé six plaintes. 

Sur le même sujet Féminicide en Ille-et-Vilaine : la victime avait porté plainte à deux reprises contre son ex-compagnon avant d’être tuée Lire

La jeune femme de 25 ans avait même en sa possession d'un téléphone grave danger, un dispositif visant à protéger les personnes menacées par leur ex-conjoint. La famille dénonce «un échec de la police». Le suspect est toujours en fuite.

