«OQTF : le grand fiasco» : CNEWS diffuse un grand reportage inédit, suivi d'un débat, ce mardi à 21h

Ce mardi 23 septembre, CNEWS diffuse à 21h «OQTF : le grand fiasco», un grand reportage inédit dans le cadre d'une édition spéciale de l'émission «100% Politique» présentée par Gauthier Le Bret. Le programme sera suivi d'un débat.

Ce sont quatre lettres qui déchaînent les passions. Alors que seulement 10% des OQTF sont réellement exécutées, les faits divers, délits et crimes commis par des personnes sous obligation de quitter le territoire français font sans cesse la une de l'actualité.

Dans ce contexte, CNEWS propose, mardi 23 septembre à 21h, une édition spéciale de «100% Politique» présentée par Gauthier Le Bret, avec un grand reportage inédit : «OQTF : le grand fiasco».

Car si cette mesure administrative a pour but d'éloigner du sol français les étrangers en situation irrégulière, son application concrète constitue une véritable faillite. 

Des Français préoccupés 

Ce faisant, les questions fusent : Pourquoi la France reste-t-elle impuissante face à cette situation ? Y a-t-il des solutions pour endiguer ce fléau ? Qui sont les personnes visées par ces OQTF ? D'où viennent-elles ?

Un grand reportage en définitive au cœur d'un sujet complexe, qui préoccupe de plus en plus de Français.

