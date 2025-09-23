Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Comment des militants LGBT arrivent à marcher main dans la main avec des islamistes ? Grâce à une haine commune autour du juif», décrypte Nora Bussigny

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On sait que l'ennemi commun fédère. Comment des militants LGBT arrivent à marcher main dans la main avec des islamistes ? Grâce à une haine commune autour du juif», a décrypté ce mardi sur CNEWS la journaliste Nora Bussigny, auteure de l'ouvrage «Les nouveaux antisémites», dans lequel elle relate son infiltration dans les rangs de l'ultragauche. 

AntisémitismeJuifsReligionLGBTIslamismeIsraëlPalestine

À suivre aussi

Antisémitisme : «1% de la population est victime de 55% des actes anti-religieux», alerte le maire-adjoint du 15e arrondissement de Paris
«Le discours d’Emmanuel Macron est un boost à l’antisémitisme en France», estime cet éditorialiste politique
Le procès de Raphaël Enthoven pour injure publique envers LFI s'ouvre ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités