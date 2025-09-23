«Comment des militants LGBT arrivent à marcher main dans la main avec des islamistes ? Grâce à une haine commune autour du juif», décrypte Nora Bussigny

«On sait que l'ennemi commun fédère. Comment des militants LGBT arrivent à marcher main dans la main avec des islamistes ? Grâce à une haine commune autour du juif», a décrypté ce mardi sur CNEWS la journaliste Nora Bussigny, auteure de l'ouvrage «Les nouveaux antisémites», dans lequel elle relate son infiltration dans les rangs de l'ultragauche.