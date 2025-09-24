«La sécurité des Français est ma priorité absolue» : Gérald Darmanin répond à Eric Dupond-Moretti après ses attaques contre lui et Bruno Retailleau

Ce mercredi 24 septembre, l'ancien garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Gérald Darmanin et Bruno Retailleau, pointant du doigt une «dérive sécuritaire». Le ministre de la Justice démissionnaire lui a répondu quelques minutes plus tard, arguant que «la sécurité des Français est sa priorité absolue».

Une réponse qui ne s'est pas fait attendre. Peu après avoir été décrié par Eric Dupond-Moretti pour mener une politique qu'il compare à un «totalitarisme», Gérald Darmanin s'est défendu sur X. Il explique notamment «remettre de l'ordre avec fermeté».

Dans un message posté sur X, le ministre de la Justice démissionnaire a d'abord écrit : «En effet, je plaide coupable. La sécurité des Français est effectivement ma priorité absolue».

© X

Plus tôt, ce mardi 24 septembre, il avait été accusé par l'un de ses prédécesseurs au poste (2020-2024), Eric Dupond-Moretti, de «faute» en critiquant «les décisions de justice», s'inquiétant d'une «dérive sécuritaire».

L'ancien député de la 10e circonscription du Nord se défend plus largement : «Je remets de l’ordre avec fermeté, sans naïveté ni excès, dans le fonctionnement de notre Justice et dans nos prisons. Tout est cela est possible avec de l’énergie et de la volonté, comme la mise en place des prisons de haute sécurité accompagnée par le Conseil d’Etat, le Parlement et le Conseil Constitutionnel», écrit-il dans sa publication postée sur le réseau social X, en citant les propos de l'avocat natif de Maubeuge.

«Le garde des Sceaux doit garantir l'indépendance de la justice»

Au micro de RTL, il avait notamment avoué «pleurer le fait que nous soyons dans une dérive aujourd'hui qui est une dérive sécuritaire», avant de juger anormal le fait que «le garde des Sceaux en exercice critique les décisions de justice» de manière publique.

Cette déclaration fait notamment référence à la critique formulée par Gérald Darmanin et le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau au sujet de la libération sous contrôle judiciaire de deux adolescents mis en examen après l'agression d'un policier à Tourcoing. Pour Eric Dupond-Moretti, il s'agit d'«une faute» : «Le garde des Sceaux, il doit garantir l'indépendance de la justice. Et l'indépendance de la justice a parfois pour corollaire qu'un certain de nombre de décisions sont rendues et qu'elles sont incompréhensibles», explique-t-il notamment.

Il va même plus loin, en rappelant que quand «l'exécutif tente de mettre la main sur la liberté juridictionnelle», «alors on bascule de la démocratie vers une forme de totalitarisme, c'est ce qu'ont fait les Hongrois».