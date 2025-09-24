Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«Pour la première fois dans l'histoire du droit, l'illégalité devient source de droits et d'avantages, c'est une nouveauté diabolique», s'indigne Gilbert Collard

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Pour la première fois dans l'histoire du droit, l'illégalité devient source de droits et d'avantages, c'est une nouveauté diabolique», s'est indigné l'ancien député et président d'Alternative France, Gilbert Collard, ce mercredi dans la Matinale de CNEWS, revenant sur le discours de Donald Trump sur l'immigration la veille et notamment sur la situation actuelle en Europe.

ImmigrationDonald TrumpEuropedroit

À suivre aussi

«Naïveté, manque de courage, idéologie... Le gouvernement ne veut pas ouvrir le dossier de l'immigration», fustige Sébastien Chenu
Immigration : «L'idée n'est pas de déménager l'Afrique en Europe car ce n'est pas possible», assène Sébastien Chenu
En France, «35% des immigrés vivent en logement social contre 11% des personnes sans ascendance migratoire», décrypte Nicolas Pouvreau-Monti

Ailleurs sur le web

Dernières actualités