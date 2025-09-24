«Pour la première fois dans l'histoire du droit, l'illégalité devient source de droits et d'avantages, c'est une nouveauté diabolique», s'indigne Gilbert Collard

«Pour la première fois dans l'histoire du droit, l'illégalité devient source de droits et d'avantages, c'est une nouveauté diabolique», s'est indigné l'ancien député et président d'Alternative France, Gilbert Collard, ce mercredi dans la Matinale de CNEWS, revenant sur le discours de Donald Trump sur l'immigration la veille et notamment sur la situation actuelle en Europe.