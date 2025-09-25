«Sur les épaules des géants» : Le Havre organise la 4e édition de son festival scientifique hors norme

Du 25 au 27 septembre, le festival «Sur les épaules des géants» revient au Havre pour une 4ᵉ édition avec conférences, ateliers et spectacles, autour d’un thème central, l’équilibre.

Trois jours pour mettre la science à portée de tous. Le Havre accueille, du 25 au 27 septembre, la quatrième édition du festival «Sur les épaules des géants». Un rendez-vous devenu, au fil des années, incontournable mêlant conférences, ateliers et spectacles pour rendre la science accessible à tous.

Organisé dans des lieux emblématiques de la ville, du Pôle Simone-Veil à la Bibliothèque universitaire, l’événement mise cette année sur un thème central : l’équilibre.

Entre physique, biologie, mathématiques, neurosciences, santé ou encore environnement, toutes ces disciplines seront mobilisées pour mieux comprendre ce que l'on appelle parfois le «sixième sens». Au programme : débats, expériences immersives et expositions dédiées notamment aux plus jeunes.

Des personnalités importantes

Parmi les têtes d’affiche, le physicien Étienne Klein, l’astrophysicienne Françoise Combes, la glaciologue Heïdi Sevestre ou encore le mathématicien Cédric Villani.

Des formats originaux sont aussi prévus. En effet, seront à explorer une conférence-spectacle mêlant jonglerie et physique, un atelier sur l’équilibre à vélo ainsi qu’une exploration grandeur nature baptisée «#EXO TERRITOIRES».

Depuis 2022, le festival a déjà rassemblé plus de 32.000 visiteurs. Porté par France Culture, le CNRS, le Collège de France et de nombreuses institutions scientifiques, il entend une nouvelle fois faire rimer savoir et émerveillement.