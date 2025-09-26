«J’ai une petite idée comme ça…» : il y a 40 ans, Coluche lançait son appel qui créa les Restos du Cœur

Le 26 septembre 1985, Coluche a lancé sur Europe 1, son premier appel à la générosité pour aider les personnes dans le besoin, lequel permettra de créer Les Restos du Cœur. Quarante ans plus tard, l'association œuvre toujours : en 2023-2024, elle a servi 163 millions de repas.

Quarante ans de solidarité. Le 26 septembre 1985, Coluche a lancé, sans le savoir, les Restos du Cœur, en direct sur Europe 1. «J’ai une petite idée comme ça… Si, des fois, il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés pour sponsoriser une cantine gratuite qu'on pourrait commencer à faire à Paris et puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France, nous on est prêts à aider une entreprise comme ça, qui ferait un resto qui aurait comme ambition au départ de faire 2.000 ou 3.000 repas par jour gratuitement», avait-il annoncé. À cet instant, la machine était lancée et n'allait plus s'arrêter.

Naissance de la bande des Enfoirés

L'association «Les Restos du Cœur-Relais du Cœur» est une association loi de 1901, reconnue d’utilité publique. Elle a ouvert pour la première fois, le 21 décembre 1985, avant de se multiplier dans le pays.

L’objectif des fondateurs était d’offrir 200.000 repas par jour. Et 8,5 millions ont été distribués lors de ce premier hiver, et ce, par 5.000 bénévoles. Loin d’en être le simple initiateur, Coluche a su user de sa popularité pour pérenniser ce qui ne devait être, au départ, qu’une action ponctuelle.

Le 26 janvier 1986, Coluche a animé une émission télévisée, diffusée tout l’après-midi : un plateau exceptionnel, réunissant des hommes politiques, des animateurs, des artistes de tous genres et des sportifs. L’émission a permis de collecter plusieurs millions de francs. La bande des Enfoirés est ainsi née, constituée d’artistes proches du comédien qui proposeront, tous les mois de janvier, une série de concerts destinés à financer les Restos du Cœur.

La loi Coluche

Mais le 19 juin 1986, Coluche meurt dans un accident de moto, laissant l'association orpheline. C'est donc Véronique Colucci, sa femme, qui a repris le flambeau des Restos.

En 1988, une loi portant le nom de Coluche est votée à l'unanimité au Parlement. Elle permet ainsi aux personnes faisant des dons aux associations caritatives de bénéficier d’une réduction d’impôt.

Bien plus qu'une aide alimentaire, l'association des Restos du Cœur veille également à accompagner les bénéficiaires pour qu'ils n'aient plus besoin de revenir. Cette activité s'appelle «Le Pôle Insertion et Accompagnement», et porte plusieurs types de dispositifs de retour à l’emploi.

Grâce à ce pôle, plus de 3.500 personnes sont accompagnées dans leur recherche d’emploi avec le soutien des bénévoles qui les conseillent, et les mettent en relation avec les entreprises, selon le site internet des Restos.

En 1985-1986, les Restos distribuaient 8,5 millions de repas. Ils en ont servi 163 millions en 2023-2024.