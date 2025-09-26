«On ne veut pas continuer à produire une alimentation parmi les plus durables au monde et être mis en concurrence avec des produits qui ne respectent pas nos standards», pointe le président de la FNSEA

«On ne veut pas continuer à produire une alimentation parmi les plus durables au monde et être mis en concurrence avec des produits qui arrivent d'ailleurs et qui ne respectent pas nos standards», a pointé Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, alors que le syndicat appelle à se mobiliser ce vendredi 26 septembre.