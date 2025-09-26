Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«On ne veut pas continuer à produire une alimentation parmi les plus durables au monde et être mis en concurrence avec des produits qui ne respectent pas nos standards», pointe le président de la FNSEA

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«On ne veut pas continuer à produire une alimentation parmi les plus durables au monde et être mis en concurrence avec des produits qui arrivent d'ailleurs et qui ne respectent pas nos standards», a pointé Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, ce vendredi dans La Matinale de CNEWS, alors que le syndicat appelle à se mobiliser ce vendredi 26 septembre.

AgricultureFNSEAmobilisationAlimentation

À suivre aussi

Colère des agriculteurs : faut-il s'attendre à des blocages à Paris ce vendredi ?
Mobilisation du 26 septembre : voici les 3 raisons pour lesquelles les agriculteurs veulent bloquer la France
Crise agricole : la FNSEA appelle à «une grande journée d’action» le 26 septembre prochain

Ailleurs sur le web

Dernières actualités