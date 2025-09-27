Orages violents : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour 127 communes

Les violents orages qui ont frappé l'ouest et le sud-est de la France dimanche et lundi derniers ont fait de gros dégâts. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 127 communes ce samedi.

Après les intempéries qui ont fait un mort en Bretagne, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour 127 communes du sud-est et de l'ouest de la France, a annoncé ce samedi le ministre de l'Intérieur démissionnaire Bruno Retailleau.

«Dimanche et lundi derniers, les départements des Bouches-du-Rhône, des Côtes-d'Armor, du Vaucluse et du Var ont été touchés par des inondations et des orages particulièrement intenses», a rappelé sur son compte X Bruno Retailleau, qui avait «immédiatement décidé de déclencher la procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les communes concernées».

J’avais immédiatement décidé de déclencher la procédure accélérée de reconnaissance de l’état… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) September 27, 2025

Cette reconnaissance permet «d'initier rapidement les démarches d'indemnisation pour les citoyens touchés», a ajouté le ministre démissionnaire. Lundi, une femme de 55 ans avait été retrouvée morte dans son véhicule à Ploumagoar dans les Côtes-d'Armor, après s'être retrouvée bloquée sur une route inondée.

Des manifestations sportives avaient dû être reportées

Quatre autres départements du sud de la France avaient été placés en vigilance orange par Météo-France pour pluie-inondation et/ou orages et des valeurs «inédites» de précipitations ont été enregistrées à Avignon (101,4 mm en deux heures) ou encore 86,6 mm en deux heures à Eyragues (Bouches-du-Rhône). Les matchs de football entre l'OM et le PSG ou de rugby entre Toulon et La Rochelle avaient également été reportés.

Ces épisodes pluvieux méditerranéens tendent à être plus intenses sous l'effet du réchauffement climatique, rappelle Météo-France sur son site.

A l'horizon 2100, ces pluies intenses pourraient augmenter de «15% en moyenne» sur le territoire français, et jusqu'à «20% sur la moitié nord du pays», alerte la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC).