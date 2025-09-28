Condamnation de Nicolas Sarkozy : «Des personnes qui lui doivent tout ne veulent pas prendre le moindre risque en se mêlant de cette affaire», déplore Henri Guaino

«Des personnes qui doivent tout à Nicolas Sarkozy ne veulent pas prendre le moindre risque en se mêlant de cette affaire», a déploré son ancien conseiller spécial Henri Guaino, ce dimanche, lors du Grand Rendez-Vous sur CNEWS, en réaction à l'absence de réaction, selon lui, de nombreux membres des Républicains après la condamnation de l'ancien président de la République pour association de malfaiteurs.