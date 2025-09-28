Usul : 280.000 euros de dons mais aucun projet livré, le vidéaste d'extrême gauche face à la colère des internautes

Lancée en mars 2024 par le vidéaste d'extrême gauche Usul pour financer «un nouveau projet de vidéos», la cagnotte en ligne avait récolté 288.000 euros, soit plus de 384% de l'objectif de départ. Mais depuis, l'ancien chroniqueur de Mediapart ne donne plus de nouvelles, au grand dam des internautes.

«C'est encore d'actu ?», «plus d’un après la collecte, aucune info !». Depuis quelques mois, les messages d'internautes et de contributeurs mécontents affluent sur la page de la cagnotte lancée par l'influenceur d'extrême gauche Usul.

En mars 2024, l'actuel chroniqueur du média Blast et du talkshow Blackseat avait lancé une cagnotte pour «financer un nouveau projet de vidéos» appelé «Societer». Derrière ce projet, un «web docu» autour de «grandes questions de société», comme l'écrivait l'intéressé dans un message publié sur les réseaux sociaux.

288.000 euros récoltés

Pour réaliser son projet, le vidéaste espérait récolter 75.000 euros. Des attentes largement dépassées puisqu'en seulement deux petits mois, plus de 288.000 euros étaient amassés sur 6.291 contributions. Mais voilà, depuis l'annonce du lancement de la cagnotte, le vidéaste brille par son silence. Une absence qui a eu tendance ces derniers mois à agacer les internautes.

«Pourquoi n'ai-je pas trouvé le bouton pour me faire rembourser», ironise un internaute. «On pourrait s’attendre à ce que le projet avance plus vite que prévu mais plus d’un an après la collecte, aucune info. Rends-moi mes sous, Usul», réclame un autre.

Seule réaction : un message posté le 18 février et visible en partie sur le site de sa cagnotte. «Salut, c’est Usul. Bienvenue dans cette première annonce depuis le lancement du projet Societer il y a moins d’un an», a-t-il écrit.