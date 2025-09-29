Auto-écoles : pourquoi se mobilisent-elles ce lundi ?

Les auto-écoles se mobilisent, ce lundi, contre le manque de places à l'examen du permis de conduire, qui oblige les élèves à attendre des mois pour pouvoir le passer. Les organisations professionnelles vont également demander à être reçues à Matignon.

Elles demandent des solutions. Ce lundi, les écoles de conduite sont appelées à faire grève et à se rassembler en voiture à la mi-journée place de la République à Paris. La raison ? Elles dénoncent le manque de places à l'examen du permis de conduire, qui oblige les élèves à attendre des mois pour pouvoir le passer.

Selon le président de l'Unic (Premier syndicat des exploitants d'écoles de conduite traditionnelle), Benjamin Panis, «le mouvement va être suivi».

Les organisations professionnelles vont aussi demander à être reçues à Matignon.

Les auto-écoles en ligne ne feront pas grève, mais elles soutiendront le mouvement, assure Edouard Rudolf, président de leur fédération, la Fenaa (Fédération des enseignants et Auto écoles d'Avenir), et PDG d'En voiture Simone.

1.500 inspecteurs pour près de 1,4 million d'élèves

Près des deux tiers (64%) des jeunes de 18 à 24 ans n'ayant pas le permis estiment qu'il est difficile d'obtenir un rendez-vous pour l'examen, selon un sondage OpinionWay réalisé pour En voiture Simone en septembre 2025.

Et il faut être particulièrement patient dans les grandes villes et en Ile-de-France : cela peut aller jusqu'à huit mois d'attente. Les écoles de conduite sont en effet tributaires du nombre de places d'examen que la préfecture leur attribue.

Mais les auto-écoles dénoncent aussi le manque d'inspecteurs. Ils sont moins de 1.500 en France pour près de 1,4 million d'élèves en 2023. Toutes les organisations réclament l'embauche de 150 à 200 fonctionnaires supplémentaires.

Quinze postes ont été créés en 2023, 38 en 2024, et 103 doivent l'être en 2025, selon le ministère de l'Intérieur.

Mais les effectifs n'ont pas suivi l'augmentation du nombre de candidats, due à la possibilité de passer le permis à 17 ans, depuis 2024, et à son financement par le compte formation (305.500 élèves inscrits avec le CPF en 2023, selon la Dares, direction des statistiques du ministère du Travail).

Les auto-écoles évoquent aussi un examen très sélectif, avec un taux de réussite qui stagne juste au-dessus de 50%.

«on laisse la situation traîner»

Les syndicats ont été reçus deux fois par le gouvernement ces derniers mois, mais «on laisse la situation traîner», selon le patron d'En voiture Simone.

Pourtant, les professionnels assurent qu'il existe des solutions. Certaines organisations d'auto-écoles demandent de passer de 20 à 28 heures de conduite exigibles avant l'examen, pour améliorer le taux de réussite.

La Fenaa, elle, propose un rattrapage, comme au baccalauréat, où les élèves ayant presque les points nécessaires décrocheraient leur permis après cinq heures de conduite supplémentaires, sans repasser l'épreuve.