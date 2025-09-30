«Honte à la ville», «stratégie politique délibérée»... A Strasbourg, l'affiche représentant une femme voilée fait polémique

Une affiche, mettant en avant une femme voilée, visant à promouvoir la ville de Strasbourg provoque de vives réactions dans la sphère publique et politique.

De gauche à droite de l'échiquier politique, les commentaires fusent. La municipalité strasbourgeoise a collé plusieurs affiches célébrant les anciens de la commune, alors que se tiendra ce mercredi 1er octobre la Journée internationale des personnes âgées, et sur les sept clichés prix : l'un d'eux a entraîné un flot de réactions.

Nacera, une dame de 66 ans portant le hijab a en effet pris la pose pour incarner une d'elles, avec un message positif : «Strasbourg, la douceur de ville».

Mais rapidement, plusieurs personnalités politiques issues des rangs de la droite ont réagi, dénonçant un message politique volontairement transmis par la mairie.

«Une ville qui choisit une femme voilée pour incarner sa "douceur", c’est une ville qui tourne le dos à la laïcité. Honte à la ville de Strasbourg de financer cette propagande islamiste», a dénoncé Emmanuelle Brisson, ancienne candidate aux élections législatives dans les Pyrénées-Atlantiques.

Toujours à droite, le sénateur LR des Hauts-de-Seine Roger Karoutchi a fait un lien entre cette affiche et une volonté de clientélisme de la part de certains responsables politiques à gauche. «Une partie de la gauche a basculé dans le communautarisme pour retrouver des électeurs», a-t-il indiqué ce mardi sur CNEWS.

Une «stratégie politique délibérée»

A gauche cette fois-ci, la conseillère municipale PS de Strasbourg, Pernelle Richardot, a également déploré une «stratégie politique délibérée» de la mairie écologiste visant à créer une «polarisation artificielle».

«D’un côté, elle présente un fait religieux qui banaliserait un symbole religieux tout en questionnant la place de la femme. De l’autre, elle oppose une prétendue radicalisation qui chercherait à invisibiliser et nier la place légitime de nos concitoyens musulmans dans notre cité. Nous ne pouvons accepter cette injonction au conflit, motivée par un calcul électoral des plus cyniques», a-t-elle écrit dans un message posté sur X.

«Mes mots n’ont jamais eu l’ombre d’une vocation à stigmatiser, mes amis musulmans, et non musulmans, savent que ce n’est jamais et ne sera jamais mon intention en tant que femme, de gauche et républicaine», a-t-elle tempéré dans un autre post, alors que les commentaires ont largement fleuri sur les réseaux sociaux.