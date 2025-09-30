Labubu, Funko Pop... Plus de 5 millions de Français collectionnent les figurines, selon eBay

D'après les données publiées par eBay ce mardi, les figurines de collection rencontrent un succès grandissant. Plus de 5 millions de Français sont fans des Labubu et autres Funko Pop!.

Elles ont envahi les foyers français : les figurines, devenues de véritables objets de collection, séduisent aujourd'hui plus de 5 millions de personnes dans l'Hexagone. Selon une étude Ifop pour eBay, 26% des Français, soit 14 millions de personnes, en ont déjà collectionnées au cours de leur vie.

A l'échelle mondiale, ces figurines représentent un marché de 13,4 milliards de dollars, qui pourrait atteindre 19,5 milliards en 2027. Le phénomène est notamment porté par TikTok, où les Labubu et autres Funko Pop! touchent un public grandissant.

Les marques capitalisent évidemment sur ce succès mondial, proposant des éditions limitées ou des collaborations exclusives pour renforcer l'engouement.

Tell me what other toy is as viral as Labubu.



Many cases where an entire friend group has one💅 pic.twitter.com/nBcIXVfVxA — Labubu (@LabubuARMY) September 26, 2025

Selon eBay, les collectionneurs sont aussi bien des gens lambdas, amateurs de décoration ou de pop culture, que des investisseurs, qui «considèrent ces objets comme un actif alternatif». Résultat : un véritable marché secondaire s'est organisé sur les plates-formes de revente, avec des prix parfois multipliés par trois ou quatre.

D'après les chiffres communiqués par eBay ce mardi, plus de 50.000 Labubu étaient en vente sur sa plate-forme en septembre, avec «une hausse de +260% des recherches - soit environ 700 recherches par heure». Ces petits monstres en peluche sont ainsi dans le top 3 des objets de collection les plus populaires, aux côtés des produits Pokémon et LEGO.

«Nous observons une mutation profonde : les figurines sont à la fois des objets de passion et des actifs d’investissement. Ce qui était perçu comme un loisir de niche est aujourd’hui un véritable marché culturel et économique, que nous voyons grandir chaque jour», a analysé Alexandre Boissenot, responsable Cartes à collectionner et figurines chez eBay, lors d'une masterclass sur les tendances du marché.

La figurine mania ne devrait pas s'arrêter là puisque les marques les utilisent à présent comme des «passerelles entre univers». A l'image des collaborations menées entre Labubu et Coca-Cola ou encore entre Funko Pop! et Harry Potter, les possibilités semblent presque infinies.