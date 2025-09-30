«Madame Braun-Pivet espère-t-elle être secrétaire d’État de Jordan Bardella ?» : Les Ecologistes vent debout contre le retour du RN au bureau de l’Assemblée nationale

La veille de la rentrée parlementaire, les députés écologistes ont fermement réfuté ce mardi le retour évoqué d’élus du Rassemblement national au sein du bureau de l’Assemblée nationale.

«L’ensemble du Nouveau Front populaire doit être mobilisé». Ce mercredi, à l’occasion de la rentrée parlementaire au Palais-Bourbon, les députés sont appelés aux urnes pour une recomposition du bureau de l’Assemblée nationale.

En effet, les six postes de vice-président et les 12 de secrétaire seront à nouveau sujets à élection. Un scrutin qui pourrait permettre à des députés du Rassemblement national de faire leur retour dans ce bureau.

L'an passé, les groupes de gauche (LFI, PS, écologiste et communiste) avaient profité d'une démobilisation nocturne des macronistes pour ravir une majorité de 13 sièges. Le Rassemblement national, premier groupe de l’Hémicycle en nombre, avait lui échoué aux portes du bureau, faute de soutien des autres blocs.

Composé de 21 députés autour de la présidente Yaël Braun-Pivet, le bureau de l’Assemblée nationale exerce «une compétence générale sur l’organisation et le fonctionnement interne de l’Assemblée». Il est notamment chargé notamment d’apprécier entre autres la recevabilité des textes des parlementaires. Mais aussi à se prononcer sur les sanctions les plus sévères pouvant être données à un élu.

Un refus catégorique

L’hypothèse d’un retour du RN au bureau de l’Assemblée nationale, comme lors de la précédente législature, a été vivement rejetée par les élus de gauche. «Madame Braun-Pivet espère-t-elle être secrétaire d’Etat de Jordan Bardella», a déclaré le député écologiste Benjamin Lucas-Lundy ce mardi lors d’une conférence de presse.

«On ne combat pas le RN tous les jours et à chaque élection, pour leur dérouler un tapis rouge lors d’une élection interne», a de son côté ajouté Emeline K/Bidi, coprésidente du groupe communiste.

Selon une source parlementaire à CNEWS, un accord aurait été trouvé entre le socle commun et le RN afin que le groupe présidé par Marine Le Pen récupère deux postes de vice-président. Pour rappel, entre 2022 et 2024, les députés Sébastien Chenu et Hélène Laporte ont occupé la fonction de vice-président, animant les débats dans l’Hémicycle.