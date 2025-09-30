Toute l’actu en direct 24h/24
Paris : l'ambassadeur d’Afrique du Sud s'est suicidé en se jetant du 22e étage d'un hôtel

L'homme se serait jeté du 22e étage d'un hôtel parisien. [PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Selon une source policière à CNEWS, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, ambassadeur d’Afrique du Sud en France, se serait suicidé ce mercredi en se jetant du 22e étage d’un hôtel situé dans le 17e arrondissement de Paris.

Plus d'informations à suivre...

