Paris : l'ambassadeur d’Afrique du Sud s'est suicidé en se jetant du 22e étage d'un hôtel

Selon une source policière à CNEWS, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, ambassadeur d’Afrique du Sud en France, se serait suicidé ce mercredi en se jetant du 22e étage d’un hôtel situé dans le 17e arrondissement de Paris.
Plus d'informations à suivre...
Selon une source policière à CNEWS, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, ambassadeur d’Afrique du Sud en France, se serait suicidé ce mercredi en se jetant du 22e étage d’un hôtel situé dans le 17e arrondissement de Paris.
Plus d'informations à suivre...
Ailleurs sur le web
Dernières actualités