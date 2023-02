Paris : la circulation a été partiellement rouverte ce vendredi Porte Maillot

Contournée depuis de longs mois en raison du chantier de prolongement du RER E – projet baptisé «Eole» – la circulation routière a été rétablie au niveau de la Porte Maillot, à Paris, entre l'avenue de la Grande Armée (17e) et l'avenue Charles-de-Gaulle, à Neuilly-sur-Seine (92) ce vendredi 17 février.

La libération des emprises du chantier «Eole» s'accélère Porte Maillot. Ce vendredi, la première voirie définitive a en effet pu ouvrir à la circulation routière entre Paris (75) et Neuilly-sur-Seine (92). Une nouveauté, qui va nettement améliorer la circulation des automobilistes – qui empruntent cet important axe – jusqu'à présent contraints de contourner les travaux.

Réouverture partielle de la circulation

#Eole chantier en images ! Porte Maillot, la première voirie définitive est terminée nous la mettons en service cette nuit! #la libération des emprises en surface s’accélère! #transformation de la Porte Maillot ! @SNCFReseau @IDFmobilites pic.twitter.com/QDthqczuNQ — Lagrange Armelle (@ArmelleLagrange) February 16, 2023

«Une partie des emprises du parvis ont été libérées sur le chantier «Eole» de la future place de la Porte Maillot», a confirmé ce vendredi le maire de Neuilly-sur-Seine (92), Jean-Christophe Fromantin, qui estime qu'avec la réouverture partielle de la circulation, «l'échéance de la jonction définitive entre l’avenue Charles de Gaulle et l’avenue de la Grande Armée à Paris se rapproche». Une proposition qu'il a lancée il y a un peu plus de dix ans, en proposant «de faire revivre l'Axe Majeur»

«Nous lancions l'idée avec Paris et La Défense et posions quelques principes tels que la suppression du rond-point de la Porte Maillot et la requalification de l'avenue Charles-de-Gaulle. Aujourd'hui, ces objectifs prennent forme et redessinent la perspective historique tracée par Le Nôtre au XVIIe siècle», rappelle le maire de Neuilly-sur-Seine, qui rappelle que le réaménagement en cours de l'avenue Charles-de-Gaulle, dans le cadre du projet baptisé «Les Allées de Neuilly», fait partie de cette ambition.

#PorteMaillot ce matin pour assister à la rouverture partielle à la circulation (axiale) : les emprises du parvis ont été libérées par #EOLE et les travaux préparatoires du jardin du parvis et du prolongement du Tramway.



Bientôt la fin !



Calendrier des phases en 2023 pic.twitter.com/Eu2BG4YK56 — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) February 17, 2023

Même enthousiasme de la part du maire du 17e arrondissement Geoffroy Boulard, qui était présent ce vendredi matin Porte Maillot «pour assister à la rouverture partielle à la circulation». Lui évoque également les autres projets en cours autour de cette place, notamment la construction du prolongement de la ligne 3 du tramway et le réaménagement du jardin du parvis du Palais des Congrès, qui in fine, viendra prendre place en lieu et place de l'actuel chantier.

Des travaux avancent, malgré le retard

Lundi dernier, le 13 février, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France Valérie Pécresse et la maire de Paris Anne Hidalgo s'étaient retrouvées à cet endroit même, afin de dénoncer le «brouillard» lié au financement du prolongement du RER E. Un projet qui a déjà connu de nombreux retards et surcoûts. Aujourd'hui, le chantier avance bien, «avec 90 % du génie civil réalisé pour la gare de Porte Maillot» expliquent les porteurs du projet.

Aujourd'hui, la moitié des escaliers mécaniques ont été posés, et les premières cabines d'ascenseurs ont été installées. En outre, la pose de la verrière qui viendra recouvrir la gare a débuté, «un des éléments centraux qui marquera la fin de la construction de cette gare», assure David Rouvière, le direction d'opérations de second oeuvre de la gare, qui ajoute que les travaux dans le couloir de correspondance entre le futur RER E et le RER C ont également bien avancé.