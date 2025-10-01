Gaza : 16 députés saisissent la justice contre leur collègue de LFI Thomas Portes

Le député insoumis Thomas Portes fait l’objet d’une saisine de la procureure de la République initiée par seize de ses collègues, après la rencontre de l’élu LFI avec des responsables du Front populaire de libération de la Palestine, organisation classée terroriste par l’Union européenne.

Une rencontre qui interpelle. Seize députés ont saisi la procureure de la République à l’encontre du député la France insoumise Thomas Portes. Ce dernier a affirmé avoir rencontré des responsables du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), une organisation classée comme terroriste par l’UE et impliquée dans les attaques du 7-Octobre.

Avec une quinzaine de mes collègues, nous avons saisi Madame la Procureure de la République sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale, à propos des rencontres revendiquées par @Portes_Thomas avec des responsables du Front populaire de libération de la… pic.twitter.com/2soJXDYxug — Caroline Yadan (@CarolineYADAN) September 30, 2025

La députée Ensemble pour la République, Caroline Yadan, représentante des Français établis hors de France pour la 8e circonscription qui englobe Israël et la Palestine, a estimé sur X : «Nulle cause ne saurait justifier de tendre la main à ceux qui font couler le sang des innocents.»

Ainsi, les seize députés signataires ont rappelé que «le 26 septembre 2025, Monsieur Thomas Portes, député la France insoumise, s’est rendu au Liban pour y rencontrer des représentants du FPLP».

«Il ne fait aucun doute que cette rencontre fièrement affichée sur le réseau social X, démontre le lien de proximité entretenu par un député de la Nation et une organisation terroriste», ont dénoncé les signataires, parmi lesquels on retrouve les anciens ministres : Guillaume Kasbarian, Olivia Grégoire, Anne Genetet, et Prisca Thevenot.

Une rencontre jugée délictuelle

Aux yeux des seize députés, cette rencontre est de nature délictuelle au titre de l’article 411-5 du Code pénal, qui punit «le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation».

Par ailleurs, les députés ont dénoncé le déplacement de Thomas Portes peu avant le 7 octobre 2023, durant lequel il s’est rendu à la frontière de Gaza «en compagnie de Abu Amir Mutasen Elaïxa, dirigeant de l’association Humani’Terre».

L’association est inscrite comme terroriste par le Canada et les Etats-Unis et est identifiée comme un soutien financier du Hamas.

Thomas Portes avait déjà fait l’objet d’un signalement de la part de député en mai dernier, à la suite de son message «Free Palestine» posté au lendemain de l’assassinat antisémite d’un couple à Washington.

Membre influent de la France insoumise, Thomas Portes avait également embarqué à bord du navire Spectre en route pour Gaza avec le mouvement Global Sumud Flottilla qui souhaite mettre fin au blocus. Il l’avait toutefois quitté pour raisons personnelles le 19 septembre dernier.