Grève du 2 octobre : quel dispositif de sécurité à Paris ?

Un dispositif de sécurité important pour cette nouvelle journée d'actions et de grève. Ce mercredi, le préfet de police (PP) de Paris, Laurent Nuñez, a annoncé le déploiement de près de 5.000 membres des forces de l'ordre dans la capitale, jeudi, afin de sécuriser une nouvelle journée de mobilisation intersyndicale.

«On aura un dispositif très conséquent : plusieurs milliers de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie, de forces de sécurité intérieure, on sera autour de 5.000», a assuré sur TF1, Laurent Nuñez.

Une journée d'actions qui s'annonce moins suivie

Dans le cadre de cette troisième journée de mobilisation depuis la rentrée, un cortège doit manifester à Paris depuis la place d'Italie à 14h, jusqu'à la place Vauban près des Invalides.

«Comme d'habitude, à chaque fois que nous avons des grandes journées intersyndicales et des manifestations, nous avons la constitution de groupes de casseurs que je distingue très clairement du reste de la manifestation intersyndicale et notamment des organisations syndicales, où la manifestation se passe toujours très bien. Mais devant ce cortège, on a toujours la constitution de black blocs qui se fondent dans ce qu'on appelle le pré-cortège», a justifié le préfet de police.

La journée de mobilisation s'annonce moins suivie que celle du 18 septembre, avec des taux de grévistes déclarés en recul.

«Peut-être que la mobilisation sera moins importante, mais pour ce qui concerne les forces de sécurité intérieure, on se prépare comme s'il allait y avoir (...) 55.000», personnes à Paris, a encore affirmé Laurent Nuñez.

Ce dernier a également prévenu que les forces de l'ordre «débloqueraient immédiatement toute tentative de blocage, qu'il s'agisse de lycées, de dépôts de bus (...) ou de routes».

Laurent Nuñez a par ailleurs indiqué avoir signé un nouvel arrêté autorisant l'usage de drones par les forces de l'ordre pour surveiller la manifestation.