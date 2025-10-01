Grève du jeudi 2 octobre : écoles, transports… A quelles perturbations s’attendre ?

Déçue après sa rencontre avec Sébastien Lecornu la semaine dernière, l'intersyndicale a appelé à une nouvelle journée de grèves et de manifestations ce jeudi 2 octobre. Des conséquences sur le quotidien des Français seront donc à prévoir.

«Le compte n'y est pas». C’est ce qu’ont estimé vendredi 26 septembre des syndicats, dont la CFDT, après la sortie d’une interview de Sebastien Lecornu au Parisien et une rencontre avec ce dernier deux jours plus tôt.

En effet, le Premier ministre s’est dit contre la suspension de la réforme des retraites d'Elisabeth Borne, a écarté tout retour de l'impôt sur la fortune et a ajouté qu'il ne croyait pas que la taxe Zucman soit «la bonne réponse» pour redresser les finances publiques.

Par conséquent, l’intersyndicale a décidé de maintenir son appel à la mobilisation prévue ce jeudi 2 octobre. Des perturbations seront donc à prévoir dans les transports, à l’école, La Poste ou dans le secteur de la santé.

Vers une intensification de la grève SNCF ?

Lors de la mobilisation du 18 septembre, les TGV avaient circulé en moyenne à 90%. Seuls les Intercités et les TER avaient été la cible de fortes perturbations avec un train sur deux.

Cette fois, les usagers craignent une mobilisation plus intense. En effet, la CGT Cheminots, l’Unsa ferroviaire, Sud Rail et la CFDT Cheminots, les quatre syndicats de la SNCF se sont exprimés dans un communiqué commun appelant «à se mobiliser massivement» ce jeudi. Les prévisions de trafic seront donc disponibles la veille au soir sur SNCF Connect.

En Île-de-France, même son de cloche du côté de la RATP. Ses quatre syndicats majoritaires que sont la CGT, Force Ouvrière, Unsa-Mobilité et CFE-CGC ont annoncé leur participation à la grève. Les prévisions de trafic seront annoncées ce mardi dans l’après-midi. Mi-septembre, seules les lignes automatiques 1, 4 et 14 fonctionnaient normalement.

La Poste et les profs aussi mobilisés

«La situation sociale reste marquée par des attaques répétées contre nos droits, nos salaires, nos retraites, nos emplois et nos services publics», a aussi fait savoir la Fédération CGT FAPT, qui représente le personnel de La Poste.

La distribution du courrier pourrait donc être perturbée «du 1er octobre 2025 prise de service des équipes de nuit au vendredi 3 octobre 2025, fin de service des brigades de nuit», a précisé le syndicat.

Du côté de l’enseignement, les parents sont invités à contacter l’établissement de leurs enfants puisque les syndicats FSU-SNUipp et SNES-FSU - qui regroupe les professeurs du primaire pour le premier et ceux du secondaire pour le deuxième - ont aussi l’intention de se mobiliser jeudi.

La santé et d’autres secteurs expriment leur soutien

Si un service minimum sera assuré, les professionnels de la santé seront également susceptibles de se joindre au mouvement social.

En effet, La CFDT Fonction publique a contacté le ministre pour déposer un préavis de grève pour les agents d’État, territoriaux et hospitaliers.

Il y a quinze jours, seuls 7,5% du secteur s’était mobilisé. Les pharmacies ne devraient pas être touchées puisque ces dernières ont obtenu la suspension de l’arrêté sur les médicaments génériques après plusieurs mois de mobilisation.

Dans un autre registre, la Fédération CFTC Banques a soutenu l’initiative de l’intersyndicale dans un communiqué.