Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce mercredi

Un seul département français a été placé en vigilance jaune «orages» par Météo-France ce mercredi 1er octobre.

Le retour des perturbations orageuses. Après plusieurs jours de temps clair sur l'ensemble du territoire, un département a été placé en alerte jaune pour des risques d'orages, ce mercredi 1er octobre.

Le seul département concerné est la Corse-du-Sud.

© Météo-France

Météo-France précise que ce phénomène orageux devrait avoir lieu dans la journée, entre 15h et 18h. Si la météo sera ensoleillée dans le nord de l'île de Beauté, des averses devraient toucher le sud de la région dès la matinée. A Zévaco, notamment, des risques de pluie intense apparaîtront avant midi. Quelques heures plus tard, à l'exception de la périphérie d'Ajaccio, l'ensemble du tiers sud de la Corse sera en proie aux orages.

La prudence est recommandée

Comme le rappelle l'institut national de météorologie, «pour se protéger des orages, il faut s'abriter dans un bâtiment en dur, s'éloigner des arbres et des cours d'eau et de se tenir informé». La prudence est recommandée.

De Prunelli-di-Fiumorbo à Porto-Vecchio en passant par Sartène, les températures resteront relativement basses (entre 16 °C et 21 °C) et les passages orageux devraient durer jusqu'en début de soirée.