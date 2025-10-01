Prisons : avec plus de 84.000 détenus au 1er octobre, le nombre de détenus français atteint un nouveau record

Le nombre de détenus dans les prisons françaises était de 84.311 au 1er septembre 2025, un chiffre en hausse par rapport à celui enregistré au 1er août, selon des données publiées mardi par le ministère de la Justice.

La surpopulation carcérale au coeur des débats. Alors que les prisons françaises comptent seulement 62.614 places opérationnelles, le ministère de la Justice a annoncé que 84.311 étaient détenues en France au 1er septembre 2025, soit une densité carcérale de 134,7%. Un nombre de prisonniers qui s’approche très fortement du record jamais atteint dans le pays, en date du mois de juillet dernier.

Selon les chiffres du ministère de la Justice, la densité carcérale dépassait même les 200% dans 24 établissements ou quartiers pénitentiaires et 150% dans 66 autres. En un an, les prisons françaises ont compté 5.342 détenus de plus. Au 1er août, le nombre de détenus avait toutefois légèrement fléchi, après six mois de hausse à des niveaux inégalés, pour s'établir à 84.177 personnes incarcérées, contre 84.951 le mois précédent.

17.101 personnes sous bracelet électronique ou en placement à l'extérieur

Par ailleurs, au 1er septembre, la densité carcérale a atteint 164,1% en maison d'arrêt, où sont incarcérés les détenus en attente de jugement, donc présumés innocents, et ceux condamnés à de courtes peines. Parmi les personnes incarcérées, 22.364 sont des prévenus, en détention dans l'attente de leur jugement définitif.

Au total, 101.412 personnes étaient placées sous écrou au début du mois. Parmi elles, on compte 17.101 personnes non détenues faisant l'objet d'un placement sous bracelet électronique ou d'un placement à l'extérieur.

La France figure parmi les mauvais élèves en Europe en terme de surpopulation carcérale, en troisième position derrière la Slovénie et Chypre, selon une étude publiée en juillet 2025 par le Conseil de l'Europe.