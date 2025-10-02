Toute l’actu en direct 24h/24
Condamnation de Nicolas Sarkozy : «toute cette affection me donne une force indomptable», assure l'ex-président

Nicolas Sarkozy sera convoqué le 13 octobre prochain par le parquet financier. [ REUTERS/Stephanie Lecocq]
Par CNEWS
Dans une vidéo postée sur le réseau social X ce jeudi, Nicolas Sarkozy a marqué son intention de «ne pas se laisser faire» face à la condamnation de 5 ans de prison le 25 septembre dernier. 

Un nouveau message adressé aux Français. Condamné à cinq ans de prison ferme pour «association de malfaiteurs» le 25 septembre dernier, Nicolas Sarkozy a tenu à remercier une partie de ses soutiens ce jeudi. 

«Toute cette affection me donne une force indomptable», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur X ce jeudi. 

«Je ne me laisserai pas faire» 

Alors que l’ancien chef de l’Etat connaîtra la date de son incarcération le 13 octobre prochain, et pourrait même entrer en prison dans la foulée, celui-ci a signifié son intention de ne pas «se laisser faire». «Nous allons vaincre parce que la vérité et l’innocence doivent triompher», a-t-il indiqué. 

Nicolas Sarkozy, condamné dans l’affaire dite du financement libyen de sa campagne de 2007, a dénoncé depuis le tribunal de Paris une décision «d’une gravité extrême pour l’état de droit». Une «injustice insupportable», dont l’ancien patron de la droite française a fait appel.

«La haine n'a donc décidément aucune limite», a encore déclaré l'ex-président au sujet de cette prochaine incarcération, une première pour un ancien chef de l'Etat. «S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute, je suis innocent», a-t-il martelé. 

A la suite de cette condamnation, des magistrats en charge de l’affaire ont reçu des menaces de morts. Le 28 septembre dernier, Emmanuel Macron avait tenu à défendre «l’indépendance de l’autorité judiciaire».

