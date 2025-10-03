Toute l’actu en direct 24h/24
Orages : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dix départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France, pour des risques d'orages ce samedi 4 octobre. Voici lesquels. 

Un risque orageux important. Dix départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’orages, par Météo-France, ce samedi. Il s'agit du Calvados, de la Manche, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme, de l'Aisne, de l'Eure, du Nord, de l'Oise et de l'Orne. 

@Météo-France

«Les giboulées sont plus fréquentes près de la Manche et au nord de la Seine, parfois accompagnées de coups de tonnerre. Le vent de sud-ouest souffle assez fort, autour de 70 km/h en rafales lors du passage pluvieux. Sur le Nord-Ouest et les Hauts-de-France, le vent tourne au secteur ouest et souffle plus fort, localement jusqu'à 120 km/h sur le littoral, 100 dans les terres sur les départements bordant la Manche», a anticipé Météo-France.

57 départements situés au nord de l'Hexagone sont par ailleurs placés en vigilance jaune pour vents violents ce samedi.  

orageMétéoMétéo-France

