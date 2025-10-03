Orages : voici les 10 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Dix départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France, pour des risques d'orages ce samedi 4 octobre. Voici lesquels.
Un risque orageux important. Dix départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d’orages, par Météo-France, ce samedi. Il s'agit du Calvados, de la Manche, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme, de l'Aisne, de l'Eure, du Nord, de l'Oise et de l'Orne.
«Les giboulées sont plus fréquentes près de la Manche et au nord de la Seine, parfois accompagnées de coups de tonnerre. Le vent de sud-ouest souffle assez fort, autour de 70 km/h en rafales lors du passage pluvieux. Sur le Nord-Ouest et les Hauts-de-France, le vent tourne au secteur ouest et souffle plus fort, localement jusqu'à 120 km/h sur le littoral, 100 dans les terres sur les départements bordant la Manche», a anticipé Météo-France.
57 départements situés au nord de l'Hexagone sont par ailleurs placés en vigilance jaune pour vents violents ce samedi.