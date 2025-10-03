Dépression Amy : vents violents, averses... À quoi faut-il s'attendre en France ?

La dépression Amy marque l'entrée de la France dans la période propice aux tempêtes. Si cette dernière touchera violemment le nord de l'Écosse et L'Irlande ce week-end, elle devrait également agiter le nord-ouest de l'Hexagone, avec de la pluie et des vents forts.

Après des semaines de calme, le temps va s'agiter. Le nord de l'Écosse et l'Irlande sont en alerte, face aux vents violents attendus ce week-end. Le service météorologique irlandais, Met Eireann, a placé en alerte rouge, soit l'alerte maximale, toute la côte ouest, pour des vents violents et une mer déchaînée, ce vendredi, en prévision du passage de la tempête Amy. Cette dernière pourrait sévir jusqu'à samedi.

Elle devrait également toucher la France, ce week-end, plus précisément au niveau des côtes de la Manche, entre la Bretagne et les Hauts-de-France.

des Rafales de 60 à 80 km/h, samedi

Dans le détail, les prévisionnistes de Météo-France alertent sur un coup de vent attendu samedi sur les côtes normandes et les Hauts-de-France.

«Le vent se renforce durant la nuit (de vendredi à samedi, ndlr), de la Bretagne aux côtes de Manche, avec des rafales de l’ordre de 60 à 80 km/h, à l’approche du front froid de la perturbation qui traverse le pays samedi. Ce front froid apporte des pluies parfois soutenues, notamment sur les régions du Nord et de l’Est. Il s’accompagne de rafales dépassant 60 km/h dans les terres, et de l’ordre de 70 à 80 km/h près de la Manche. Des vents tempétueux sont probables sur une partie des îles Britanniques», préviennent-ils. Météo-France recommande donc de «suivre l’évolution des prévisions».

Dimanche, en revanche, une accalmie est prévue. «Le temps redevient plus calme, avec un risque d’averse assez limité, même si quelques précipitations peuvent se bloquer sur le relief des Pyrénées et des Alpes».

Selon La Chaîne Météo, «au passage de la dépression, en Écosse, les rafales pourraient atteindre 200 km/h sur les zones les plus exposées. En mer, la situation s’annonce encore plus impressionnante, avec des vagues de 10 à 12 mètres attendues au large».

En conséquence, Météo-France a placé 39 départements du quart nord-ouest en vigilance jaune vents violents pour la journée de ce samedi.