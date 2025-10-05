Super pleine Lune d'Octobre : date, heure... Tout ce qu'il faut savoir sur ce phénomène

Les amateurs d'astronomie pourront admirer la première super pleine Lune de l'année dans les prochains jours. Voici tout ce qu'il faut savoir.

Il aura fallu être patient en 2025, mais la première super Lune fera enfin son apparition en ce mois d'octobre. Et plus précisément dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 octobre, à 5h48.

Ce phénomène, qui aura également lieu en novembre et décembre, sera marqué par une pleine Lune, ce qui offrira aux amateurs d'astronomie une super pleine Lune. Cette dernière sera donc un peu plus lumineuse et plus large que d'habitude.

Une nuit pleine de surprises célestes

Selon la Nasa, ce phénomène est lié aux mouvements des étoiles et planètes dans l'espace, notamment à la trajectoire de la Lune. Cette dernière, qui suit une orbite elliptique, se situera à 367.133km de la planète Terre, contre 384.400km habituellement.

Pour les plus grands amateurs d'astronomie, il sera également possible d'observer Saturne ce 7 octobre, mais aussi la pluie d'étoiles filantes des Orionides, dont le pic d'intensité est prévu le 21 octobre prochain.