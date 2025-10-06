BlaBlaCar, Flixbus… Vers une augmentation prochaine des tarifs pour les voyages en cars ?

Très empruntés, les prix des cars à «petit budget» au départ et en provenance de Paris, tels que ceux des compagnies Flixbus ou BlaBlaCar, pourraient augmenter prochainement. Une décision de la mairie de Paris qui fait suite à la délocalisation à venir de la gare routière de Paris-Bercy.

La fin des trajets à petits prix ? Mise en service en 1996, la célèbre gare routière de Paris-Bercy, la plus fréquentée de France, pourrait prochainement disparaître.

En cause, ses infrastructures inadaptées, voire obsolètes qui laisseront place en 2030 à une toute nouvelle gare routière, celle de Saint-Denis Pleyel, située donc en dehors de la capitale mais accessible en métro depuis juin 2024 via la ligne 14.

Chaque année, la gare accueille près de six millions de passagers à destination ou en provenance de toute la France mais aussi de nombreuses villes européennes, qui empruntent les cars des compagnies Flixbus, BlaBlaCar ou encore Ouibus.

Mais avant ce transfert, la Ville de Paris prévoit de nombreux travaux d’aménagement. La mairie de Paris souhaite en ce sens augmenter le coût d’exploitation demandé aux compagnies de transport, ce qui pourrait amener les différents opérateurs à s'adapter et à augmenter leurs tarifications, en conséquence.

«Aujourd’hui, à chaque fois qu’un bus accoste sur le quai de Paris-Bercy, il acquitte une redevance de 10 euros. Nous proposons de la passer à 16 euros», indique David Belliard, adjoint Les Ecologistes à la Ville de Paris. La hausse prévue par la Mairie de Paris entraînerait un surcoût d’environ 5 millions d’euros, soit l’équivalent d’un euro par passager.

Il faudra donc possiblement s'adapter en conséquence.